Le nouveau Silent Hill serait signé Bloober Team ?

C’est la rumeur de cette fin de semaine : Bloober Team (Layer of Fear, The Medium) travaillerait depuis un petit moment déjà au retour de la licence Silent Hill ! Pas étonnant, diront ceux qui se sont essayés au dernier jeu du développeur polonais, The Medium, nourri de référence au survival horror de Konami, depuis sa mise en scène en caméra fixe jusqu’à sa musique, signée Akira Yamaoka.

Ce bruit de couloir tire son origine d’une interview que Bloober Team a donnée à GamesIndustry.biz. Il y est question de l’avenir du studio après The Medium, et rapidement, Piotr Babieno, le PDG, évoque un projet sur lequel son équipe et lui travaillent déjà :

“En fait, nous travaillons depuis plus d’un an sur un autre projet de jeu, une autre licence d’horreur, et nous le faisons avec un éditeur très célèbre. Je ne peux pas vous dire qui, je ne peux pas vous dire quel est ce projet, mais je suis plutôt sur que quand les gens vont réaliser ce sur quoi on travaille, ils vont vraiment être enthousiastes. “

Il n’en fallait pas plus pour que revienne le serpent de mer Silent Hill ! Voilà une bonne année maintenant que des rumeurs ou autres signes laissant à penser à un retour de la licence apparaissent très régulièrement sur la toile. Encore tout récemment, c’est le compositeur de la série, Akira Yamaoka, qui, mine de rien, teasait un retour de la colline silencieuse. Yamaoka qui est justement cul et chemise avec… Bloober Team depuis son recrutement pour The Medium !

Alors un nouveau Silent Hill par Bloober Team, faut-il l’espérer ? Toujours est-il que quelle que soit la licence sur laquelle le studio polonais travaille, Piotr Babieno a aussi annoncé qu’il cherchait à faire évoluer la formule Bloober Team, un peu envasée dans le walking simulator depuis… Depuis toujours, en fait !

“Si vous pensez à Resident Evil 8, Hellblade 2 et même par certains côtés The Last Of Us… C’est par là qu’on aimerait aller. Tout en gardant notre ADN, en montrant la peur et les émotions, ces choses qui sont invisibles à l’oeil. Mais à nouveau, ce qu’on aimerait faire, ce n’est pas que les environnements racontent des histoires, mais réellement raconter des histoires, avec des personnages, de l’action, et tout ça.”

Est-ce que c’est une vision compatible avec le développement d’un soft reboot de Silent Hill ? On vous laisse en juger…