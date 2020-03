Silent Hill – Deux jeux en préparation et Kojima de retour ?

La licence Silent Hill renaîtrait de ses cendres avec notamment l’aide de Sony et Kojima.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Silent Hill et plus globalement de bons survival Horror, du moins si ce qui suit s’avère vrai. Selon le site Rely on Horror, qui n’est pas réputé pour relayer des inepties, bien au contraire, la saga Silent Hill serait en train de préparer son comeback, et ce, de manière assez surprenante. Se basant sur de nombreuses sources proches du dossier, nos confrères indiquent que Sony serait très impliqué dans ce retour aussi attendu qu’espérer.

À quel niveau ? Eh bien souvenez-vous que Konami recherchait il y a quelque temps des studios à même de reprendre les rênes de la franchise en proposant un nouvel épisode se déroulant dans la ville cauchemardesque. Il se trouve que SIE Japan Studio (Siren: Blood Curse) et donc des membres de la team Project Siren auraient répondu présents et se chargerait d’un soft reboot de la franchise avec en plus quelques noms bien ronflants impliqués dans le projet.

Akira Yamaoka, compositeur de renom et de globalement toute la saga, Keiichiro Toyama, réalisateur et scénariste du premier opus, ainsi que Masahiro It?, qui s’est occupé du design de diverses créatures sur différents jeux de la licence, seraient tout trois de retour pour donner corps et vie à un titre qui s’intitulerait sobrement Silent Hill. L’implication de Sony dans le projet est certes financière, mais en permettant à Konami de trouver des ressources pour développer un tel reboot, le constructeur japonais s’assurerait aussi probablement l’exclusivité de sa sortie sur l’une de ses consoles, très certainement sur PlayStation 5. Enfin, ce n’est là que spéculation, mais de même le scénario qui nous semble le plus envisageable.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’une autre information fait état du retour d’Hideo Kojima en tant que réalisateur d’un autre jeu se déroulant dans l’univers de Silent Hill. On verrait alors renaître le défunt Silent Hills, annulé après que le créatif ait claqué la porte de Konami il y a quelques années. Sony serait alors en train de tenter d’apaiser les relations houleuses entre les deux parties pour faire revivre le projet sous la houlette de Kojima donc qui se verrait offrir carte blanche pour faire ce que bon lui semble. Pour ce faire, on proposerait au réalisateur de développer un titre plus narratif et proche par exemple, dans l’esprit, d’un jeu Telltale, le tout en exploitant le PSVR de la PlayStation 5.

Alors oui, tout ceci n’est pas à prendre comme acquis, surtout la seconde partie qui n’en est pas encore au stade du développement, puisque Silent Hills n’est pour le moment toujours pas ressuscité et que les trois parties, Sony, Konami et Kojima, seraient toujours en pourparler. Cependant, et au vu aussi de différents autres indices qui ont émergé ici et là au cours des derniers mois, le projet du soft reboot de Silent Hill par SIE Japan Studio est plus que possible, voire même très plausible. On espère que tout ceci sera confirmé très vite et que cette fantastique saga se verra enfin offrir un nouveau titre à la hauteur de son glorieux passé, parce que qu’est-ce que cela nous manque un bon Silent Hill quand même ! Allez, on croise les doigts.

Enfin, si vous souhaitez, vous autres jeunes gens qui ne connaissent pas la licence ou très peu, et même ceux qui en sont fans, nous vous encourageons à vivement vous pencher sur le livre édité par Third Edition, à savoir Bienvenue a Silent Hill – Voyage au coeur de l’enfer. Croyez-nous, ça vaut le détour.