Le compositeur de la B.O. de Silent Hill annonce un nouvel épisode ?

Akira Yamaoka, compositeur des bandes originales des jeux Silent Hill, est en ce moment dans l’actu pour son travail sur The Medium, dont il a composé la musique. Le choix du compositeur par Bloober Team, développeur de The Medium, n’était pas innocent, puisqu’il permettait de créer une sorte de filiation avec la saga horrifique assez franchement citée dans le jeu.

En tournée promo, Yamaoka a ainsi été interviewé par la chaîne YouTube Al Hub. Répondant à une question sur son prochain projet, le musicien a déclaré que celui-ci devrait être annoncé d’ici cet été, sans vraiment en dévoiler plus sur sa nature. Néanmoins, il a ensuite lâché un petit indice qu’on a tous envie de voir comme nous mettant sur la voie d’un nouveau Silent Hill.

“I think it’s the one you’re hoping to hear about” – Je pense que c’est ce jeu dont vous espérez entendre parler, a ainsi déclaré Yamaoka. Il n’en fallait pas plus pour que la vidéo soit mise en ligne sur YouTube sous le titre « Un nouveau jeu Silent Hill ? ».

Il faut dire que ce nouvel épisode tant espéré est un peu comme la Switch Pro : un véritable serpent de mer. On en parle depuis de longs mois, sans vraiment avoir de confirmation. Le dernier épisode de la licence, Downpour, date maintenant de presque dix ans et était sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Depuis, Silent Hill s’est néanmoins arrangé pour rester bien positionné dans nos esprits en multipliant les collaborations. On a ainsi pu découvrir des DLC tirés de l’univers du jeu dans Dead by Daylight l’été dernier, et tout récemment, c’est un crossover avec le jeu Dark Deception: Monsters and Mortals qui a été annoncé. Pas suffisant toutefois pour contenter les fans.

Des contenus qui ont peut-être pu permettre de mesurer la popularité de la saga avant que celle-ci n’opère son grand retour ?