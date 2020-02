Silent Hill – Un nouveau projet voit le jour… mais au cinéma

Christophe Gans retourne à Silent Hill, mais pas seulement.

Christophe Gans, réalisateur de Silent hill en 2006, est d’abord l’ancien rédacteur en chef de Starfix, magazine de cinéma qui faisait la part belle au film de genre à une époque où ce dernier ne bénéficiait pas de la reconnaissance dont il jouit aujourd’hui. Il sera révélé au grand public en tant que réalisateur avec Crying Freeman, l’adaptation du manga de Kazuo Koike et Ryôichi Ikegami. Le film est un succès esthétique, critique et public, ce qui lui ouvre les portes de la superproduction Le Pacte Des Loups, grand film d’aventure “à l’américaine” qui mélange les genres et les influences comme on en voit rarement encore aujourd’hui.

Cinq ans après Le Pacte des Loups, Christophe Gans réalise Silent Hill, adaptation du jeu culte de Konami. Le projet est risqué, les jeux vidéo au cinéma n’ayant en général pas bonne presse ; le réalisateur reçoit même des menaces de mort de la part de fans inquiets pour l’univers du titre… Mais Gans est passionné et apprécie ce genre de défi. Il est de plus épaulé d’une bonne équipe, avec notamment Roger Avary, un proche de Tarantino, réalisateur du culte Killing Zoe, au scénario.

Malgré des critiques mitigées, le film remplit son contrat, entre dans la petite famille des adaptations vidéoludiques réussies, et rapporte le double de son budget en faisant notamment plus de huit cent mille entrées en France. Suffisamment pour que la production lance un deuxième opus, dont Gans s’écartera.

“Je devais la réaliser, mais lorsque j’ai compris que les producteurs souhaitaient faire du film une sorte de Resident Evil, j’ai refusé. Je voulais rester fidèle à mon orthodoxie. […] Malheureusement, pour la suite de Silent Hill, le verdict du public a été brutal, donc encore une fois, aucun regret.” – Christophe Gans, répondant au site Allociné.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, puisque Gans souhaite revenir à la licence et peut-être lui rendre ses lettres de noblesse au cinéma. Le réalisateur travaille donc actuellement à un nouveau film Silent Hill, ainsi qu’il l’a révélé au site Allociné. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il plancherait également sur l’adaptation d’une autre licence horrifique : Project Zero. Le titre est sorti en 2001 sur PlayStation 2 et Xbox et raconte une histoire de manoir hanté… Il aura connu deux suites et deux spin off, et a déjà été adapté au cinéma au Japon en 2014 sous le titre Gekijoban Zero.

Reste à espérer que ces deux projets de Christophe Gans voient bel et bien le jour, le réalisateur ayant par le passé déjà été trahi plusieurs fois par son ambition (Nemo, d’après Jules Vernes, Bob Morane, Rahan, un reboot de Fantomas et même une adaptation d’Onimusha sont autant de projets sur lesquels a travaillé Gans, tous annulés…).