Dawn of Fear – Resident Evil Legacy ?

Dawn of Fear, un nouveau survival horror qui ne cache pas ses inspirations.

Un nouveau jeu horrifique s’apprête à débarquer sur le PlayStation Store : Dawn of Fear. Et les infos partagées par PlayStation à propos de celui-ci semblent faire directement écho au pape des survival horror. Ainsi, le jeu est décrit comme tel :

Dawn of Fear raconte l’histore d’Alex, un jeune homme au passé marqué par la tragédie. Sa mère est morte en accouchant. Son père a continué à vivre tant bien que mal, et s’est remarié, puis Max, le demi-frère d’Alex est arrivé. Un jour, rentrant de l’entraînement de Max, tous les trois furent pris dans un accident de voiture et seul Alex survécut. S’il a fini par s’en remettre, sa belle-mère, elle, n’en revint pas et échoua dans un hôpital psychiatrique.

Trois ans plus tard, il reçoit une lettre lui annonçant la mort de sa belle-mère, et rentre récupérer ses affaires. En arrivant à la maison familiale, il n’y retrouve pas les lieux de son enfance, mais un monde de folie et de cruauté dont il ignore s’il va pouvoir sortir…

Pour aider Alex à survivre, vous devrez user de logique pour résoudre des énigmes, gérer vos munitions pour ne pas vous retrouver sans ressources, et garder votre sang-froid afin d’éviter de sombrer dans la folie qui hante les lieux… Oserez-vous ?

Si l’histoire nous parait un peu clichée, et le coup de la maison hantée résolument classique, c’est l’orientation du gameplay qui nous titille. Puzzles et gestion des ressources dans un manoir hanté ? On est au cœur d’une aventure à la Resident Evil ! Et les images du trailer le confirment. Avec une vue à la troisième personne, des environnements en 3D fixes, nous voilà revenus en cette bonne vieille année 1996. Les écrans de chargements avec les portes qui s’ouvrent en moins, mais toujours avec des statues à déplacer pour résoudre des énigmes, et des zombies !

Si plus de 20 après il peut paraître un peu rude de se relancer dans les premiers épisodes de Resident Evil, et si, malgré ses nombreuses qualités, le Resident Evil 2 Remake ne fournit pas exactement l’expérience authentique de ces premiers épisodes, Dawn of Fear pourrait bien être le titre qui fera découvrir aux plus jeunes dans les meilleures conditions les origines du genre. Et permettre aux anciens de se replonger dans la terreur comme à l’époque ! Reste à espérer que le jeu sera à la hauteur.

Les développeurs ont tenté un Kickstarter pour lancer le jeu sur Windows, mais cela ne s’est pas fait et Dawn of Fear atterrira finalement sur PlayStation 4 en exclusivité et en version dématérialisée uniquement le 7 février.