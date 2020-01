Resident Evil 3 Remake – Tout ce qu’il faut savoir sur le retour de Jill

Resident Evil 3 Remake approche à grands pas, l’occasion de vous faire un petit récapitulatif des informations connues à ce jour.

On l’attendait, certes, mais franchement pas aussi vite. Le fait est que le remake de Resident Evil 3 est bien une réalité et qu’il paraîtra en avril prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Aussi, on s’est dit à la rédaction qu’il était peut-être temps de revenir sur les annonces fortes qui ont entouré le jeu depuis son officialisation, histoire de vous en faire une petite synthèse. Tout d’abord, un petit retour en arrière s’impose, un de ceux qui vous met au volant d’une Delorean filant à plus de 88 miles à l’heure…

Nous sommes le 18 février 2000 et arrive dans nos vertes contrées un certain Resident Evil 3: Nemesis appelé aussi Resident Evil 3: Last Escape au Japon. Un troisième épisode qui a surpris son monde à l’époque puisqu’il ne s’agissait pas exactement d’une suite au deuxième opus, se déroulant en effet parallèlement aux événements narrés dans ce dernier. Néanmoins, on n’y croise jamais Léon ou Claire et le jeu suit sa propre trame scénaristique loin du commissariat et du laboratoire souterrain d’Umbrella.

On y incarnait une Jill Valentine tentant désespérément de s’échapper d’une Raccoon City envahie de zombies et de créatures bien plus dangereuses encore. S’en suit l’abandon du huis clos pour un monde semi-ouvert, de l’action en veux-tu en voilà, un gameplay plus juste et fluide, ainsi qu’une durée de vie bien longue et une difficulté accrue par rapport aux épisodes précédents. Sans aucun doute le titre le plus abouti de l’ère 32 bits, il enchaîne les séquences cultes et fortes, et ne pèche que de par une certaine paresse dans le scénario, ne faisant pas évoluer le lore Resident Evil comme on l’aurait voulu. Alors même si pour beaucoup Resident Evil 2 reste le meilleur opus de l’ère 32 bits, ce troisième opus, injustement boudé par beaucoup, est une véritable pépite que tous les fans de la saga se doivent d’avoir faite.

Enfin, comment ne pas aborder les évolutions majeures que proposait cet opus ? Entre le craft de munitions, la possibilité d’esquiver ou encore celle offerte de faire un demi-tour rapide, il y avait vraiment de très bonnes idées introduites avec cet épisode. Et ce n’est pas tout, puisqu’un système de choix rapides est même présent, ce dernier apparaissant surtout lorsque la grande réussite de cet épisode pointe le bout de son nez : le terrible Nemesis. C’est une sorte de pot de colle monstrueux, géant, quasi invincible et qui n’a de cesse de harceler notre chère Jill pour la mettre hors d’état de nuire. C’est le Tyrant de cet épisode et certainement le plus mythique de toute la saga. Principale source de stress et de tension du jeu, on peut néanmoins éviter le combat lors de quelques séquences le mettant en scène grâce donc à ce système de choix, mais c’est passer outre quelques objets utiles qu’il drope lorsqu’il est à terre.

Maintenant que nous sommes revenus un peu sur ce qu’était ce Resident Evil 3 original, sorti depuis sur nombre de supports comme le PC, la Dreamcast et le GameCube, passons donc à ce remake. Annoncé en décembre dernier, il est dans les tuyaux chez Capcom depuis bien plus longtemps que ça et il est quasiment certain que son développement a commencé alors même que le Resident Evil 2 de 2019 n’était pas encore sorti. Quant à sa date de sortie calée au 3 avril prochain, rien de bien surprenant là-dedans, car l’éditeur se faisant un malin plaisir de séparer ses annonces et les dates de sortie de seulement quelques mois. Rien d’étonnant donc surtout que les développeurs ont affirmé ces derniers jours que ce remake de Resident Evil 3 sortira bien en temps et en heure, le jeu étant quasiment bouclé. D’après Peter Fabiano et Masao Kawada, il en serait à 90% de son développement.

Alors qu’est-ce que ce remake apportera réellement au jeu original ? Outre forcément un gameplay repensé, très proche de celui que l’on a eu dans RE 2 l’année dernière, eh bien moult choses qui plairont ou non aux fans de la première heure. Déjà, les modèles de personnages ont subi un gros lifting, Carlos et Jill en tête, cette dernière prenant les traits du mannequin Sasha Zotova. Ceci perpétue donc la tradition resident-evilienne demandant aux développeurs de changer/faire évoluer l’aspect physique des protagonistes principaux assez souvent. Officiellement, Capcom a voulu donner une seconde jeunesse à l’un des personnages les plus emblématiques de la franchise.

D’un point de vue de l’histoire, les développeurs ont confirmé que le travail effectué sur l’écriture a été bien plus important que sur le remake du second épisode. De nombreux nouveaux dialogues et scènes inédites ont été incorporés, ainsi que quelques surprises narratives qu’il nous reste à découvrir. Ainsi, l’exploration sera l’une des composantes les plus importantes du jeu, puisque l’on pourra comme dans l’original arpenter nombre d’endroits de la ville de Raccoon City. Le commissariat, l’hôpital ou encore des boutiques serviront de lieux clos, alors que les très accueillantes rues de la cité morte nous ouvriront leurs bras. Attention néanmoins, Capcom ne qualifie pas le jeu de monde ouvert à proprement parlé, il s’agirait en fait plus d’un open-field, à voir s’il sera possible de revenir continuellement sur nos pas, ce qui au vu de la trame originale ne devrait pas forcément être toujours le cas.

Aussi, il ne faut pas s’attendre à retrouver le fameux système de choix rapide d’antan, il a tout simplement été supprimé, sans que l’on sache s’il a été remplacé par quoi que ce soit. Peut-être pourrons-nous tout simplement fuir le Nemesis en temps réel sans nous poser de question. De même que cette version de Resident Evil 3 ne proposera pas plusieurs fins comme c’était le cas avec RE 2, mais bien une seule et même conclusion. Pour prolonger l’expérience, oubliez le mode mercenaire apparu pour la première fois dans la franchise dans la galette de 2000, ce dernier ayant été sacrifié pour laisser place au fameux mode Resistance, dont nous ne manquerons pas de vous reparler plus tard. Malgré tout, attendez-vous à un contenu dense rendant hommage à son modèle, dont il reprend aussi le parti pris pour plus d’action.

D’autant plus que le Nemesis devrait se montrer sans pitié, ce dernier étant une amélioration drastique du Tyrant de Resident Evil 2 Remake. Il sera plus intelligent, plus fort et bien plus difficile à semer/mettre à terre. Il connaîtra des transformations au cours de l’aventure comme c’était le cas auparavant d’ailleurs. Son chara design a été aussi retravaillé via un procédé pour le moins rare puisque les développeurs ont opté pour la photogrammétrie. Chose permettant normalement de numériser en 3D des paysages capturés dans un premier temps du point de vue réel et donc utilisé ici pour recréer le Tyrant tueur de S.T.A.R.S. qui ne sera d’ailleurs pas la seule menace hors zombies puisque les chiens et autres vers de terre mutants seront de retour. Reste à voir ce que vont devenir les fameux Hunter B, Capcom ayant confirmé leur présence.

Par ailleurs, Carlos sera bien évidemment jouable et sa psychologie a été revue. Il sera plus élaboré que par le passé et sera plus qu’un simple sidekick pour Jill. Côté personnages secondaires, ils deviendront plus importants comme Nikolai, Brad (dont le destin devrait plus ou moins changer) ou encore Dario Rosso, le premier PNJ que l’on croise et qui se cache dans un conteneur en début de partie dans le jeu original. Sachez que le jeu pèsera théoriquement si on en croit le Microsoft Store avec 43 Go dont 21, 93 pour la campagne et 20, 47 pour le multijoueur Resident Evil Resistance. Sur PlayStation 4 et PC, le poids du jeu sera sensiblement le même, alors que la configuration minimale requise pour le faire tourner sur ordinateur est déjà connue et plutôt faible :

Système d’exploitation : Windows 7/8.1/10 (64 bits)

Processeur : Intel Core i5 – 4460 ou AMD FX-6300

RAM : 8 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 760 ou AMD Radeon R7 260x

DirectX : Version 11

Enfin, nous vous laissons avec le premier et seul trailer de ce RE 3 Remake sorti pour le moment. En espérant que ce dernier se montre aussi réussi que le RE 2 de l’année dernière et que Capcom n’oublie pas non plus un certain huitième opus…