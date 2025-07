Solo Leveling : Karma – Netmarble, irrassiable

Rien ne semble contrer le phénomène Solo Leveling qui doit son origine à l’auteur coréen Chugong. D’une part, le webtoon comptabilise plus de 14 milliards de vues et les romans ont connu un démarrage en trombe avec plus 40 000 copies vendues au Japon dès la première semaine. D’autre part, l’adaptation en anime dont la seconde saison a été diffusée en début d’année, peut se vanter de surclasser One Piece sur la plateforme Crunchyroll. C’est donc au tour du studio Netmarble de s’en donner à cœur joie en chouchoutant les fans avec des jeux vidéo sillonnant l’univers.

Netmarble surenchérit avec un troisième volet

L’éditeur a déjà à son actif un premier titre intitulé Solo Leveling : Arise, sorti en 2024, ayant connu un gros succès puisque plus de 50 millions de joueurs avaient été recensés cinq mois à peine après sa sortie. Suite à l’engouement suscité par ce dernier, il a annoncé un second opus « Arise Overdrive » prévu dans le courant de l’année, sans date définie pour le moment. Pour les plus impatients, sachez qu’une démo est d’ores et déjà disponible. Pourtant, cela ne semble pas satisfaire l’appétit du studio.

Lors de l’Anime Expo 2025 qui a eu lieu début juillet, à la surprise générale, il a remis le couvert avec un troisième titre en cours de développement Solo Leveling : Karma, s’inspirant une fois de plus du manga. Durant cette présentation, il dévoile également un premier trailer qui est un peu trop succin pour pouvoir en retirer des indices. Néanmoins, cette minute de cinématique suffit à donner le ton avec un concentré de scènes d’action. On retrouve au commande le héro Sung Jin-Woo armé de ses dagues, affrontant vaillamment des bêtes mystiques, des légendes du monde des enfers et autres figures iconiques de la série. Le studio ambitionne d’introduire un récit inédit et original, retraçant la lutte de 27 ans entre les monarques, vécue à travers les yeux du chasseur.

Solo Leveling Karma est présenté comme un jeu d’action roguelite, un hack’n’slash en vue isométrique. Mais il représente aussi l’opportunité pour Netmarble de revoir sa copie en proposant un gameplay différent des précédents projets afin de séduire non seulement les joueurs mais aussi les adeptes de l’univers. Le studio a pour volonté de prioriser une prise en main relativement accessible, sans pour autant exclure le challenge. Il souhaite proposer un éventail de gameplay pour satisfaire les différents profils de joueurs, et justifier ainsi la rejouabilité. Enfin, à l’instar d’Arise, Solo Leveling Karma est prévu pour être free to play, et sera disponible à la fois sur mobile et sur PC.