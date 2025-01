Honkai Star Rail – Nouvelle gare à Amphoreus en 3.0

Ce mercredi 15 janvier sortira la version 3.0 de Honkai Star Rail. Ce n’est pas une mise à jour habituelle : elle servira d’introduction à la nouvelle région du jeu, Amphoreus. Evidemment, qui dit nouvelle région dit nouveau groupe de personnages… et autant d’argument pour, peut-être, prendre le train en marche.

Pour marquer le coup, Hoyoverse met les bouchées doubles pour ce qui est des récompenses offertes aux joueurs assidus pendant cette mise à jour. Une vingtaine d’invocations gratuites, le tout premier skin du jeu, de nouvelles capacités pour le personnage protagoniste… Autant d’ajouts, qui, en réalité, ne seraient que de la poudre aux yeux si le jeu ne réussit pas à rebondir suite à une période de vide.

C’est que les développeurs d’Honkai Star Rail, puisqu’ils travaillent sur un jeu à gacha, se doivent de jouer un numéro d’équilibriste constant. Le genre-même du titre joue contre sa qualité. Il est indéniable qu’Honkai Star Rail réussit là où beaucoup de ses pairs échouent, il dispose d’une histoire réellement engageante avec des enjeux, des thèmes qui sont développés de manière satisfaisante.

Il ne peut cependant pas échapper à l’habituel vide de fin de cycle, où seul reste un grind incessant, où le joueur se connecte plus par habitude et nécessité que par envie de jouer au jeu. Au cours de cette période, les qualités narratives du titre s’effacent pour laisser apparaitre ses évidentes mécaniques semblables à celles d’un casino, à mi-chemin entre l’addiction et la perte de sens.

L’objectif d’une mise à jour qui remet l’histoire au centre du titre, c’est bien de faire raccrocher au wagon les joueurs qui se sont perdus pendant cette période de creux. Et pour ça, Hoyoverse promet plusieurs choses.

Au-delà des promesses de cadeaux qui ne sont à notre sens pas désintéressés, des invocations gratuites ne sont qu’un moyen pour pousser le joueur à mettre un pied dans l’engrenage du casino, Hoyoverse se concentre sur des mises à jour de « qualité de vie ».

C’est-à-dire, des mises à jour qui visent à réduire les tâches qui ne font qu’allonger artificiellement le temps de vie du jeu : la collecte de reliques sera encore simplifiée, avec un tout nouveau système de customisation pour limiter la place prise par le hasard dans le farm.

La découverte de la nouvelle région profitera également de ces petits progrès : les joueurs profiteront de boosts de vitesse pour explorer Amphoreus plus rapidement ainsi que d’un outil qui permettra de cibler les coffres sur la carte.

Après les terres froides de Jarilo VI, les intrigues du Xianzhou et les Etats Unis des années 1920 de Penacony, c’est dans une région aux inspirations antiques que l’Express fera sa prochaine escale.

Terre de dieux et d’humains, le scénario de cette nouvelle région se concentrera sur le conflit entre ces différentes factions. Les diverses bandes-annonces sorties pour l’occasion ne manquent pas de mettre en valeur les différents personnages qui apparaitront au cours des sept prochaines mises à jour, durée sur laquelle se déroulera le scénario principal.

Fanchuan, le réalisateur principal de l’histoire d’Amphoreus est une figure bien connue des joueurs de Honkai : sur Honkai Impact 3rd, premier succès majeur du studio, il était le responsable de l’un des arcs les plus plébiscités par le public, « Ainsi parlait Otto Apocalypse ». Cet arc signait la fin de l’un des antagonistes principaux de la licence.

Au vu des diverses références au premier jeu populaire du studio disséminées dans les bandes-annonces sorties pour la nouvelle région, il est certain que les connexions narratives entre les deux jeux s’intensifieront. Une connexion narrative qui plait particulièrement au public de la licence, qui aime relier certains personnages apparaissant dans Honkai Star Rail à un équivalent dans Honkai Impact 3rd.

Cependant, si ces connexions sont un bon point pour faire prendre le train en marche aux joueurs, anciens et nouveaux d’Honkai Impact 3rd, reste à voir si Fanchuan réussira à s’attirer les bonnes grâces du public généraliste fatigué par les jeux à gacha.

Les mécaniques qui seront introduites en 3.0 permettront forcément de mitiger le temps de jeu nécessaire pour construire son équipe. Il n’est cependant pas certain que ce soit suffisant pour permettre à de nouveaux joueurs ou d’anciens joueurs revenant après une longue pause de rattraper le contenu rendu disponible au cours des (à deux mois près) deux dernières années.