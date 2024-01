Honkai Impact 3rd – Partie 2, nouveaux héros, nouveaux ennemis

Hoyoverse semble enchainer les mises à jour importantes de leurs jeux : Honkai Star Rail s’apprête à entrer en 2.0 et Honkai Impact 3rd remet les compteurs à zéro avec la version 7.3, avec un déploiement prévu la semaine prochaine en Chine. Alors que la version 7.2 vient à peine de commencer par chez nous, les développeurs, sur Bilibili, continuent de préparer les joueurs aux changements à venir lors de la prochaine mise à jour.

Cela fait depuis la version 6.3 que les développeurs expliquaient qu’il faudrait attendre février pour le déploiement de la suite de l’histoire. Maintenant que nous en sommes aux portes : que nous réserve Honkai Impact 3rd pour sa partie 2 ?

Tout d’abord, c’est une flopée de nouveaux personnages qui attendent les joueurs : depuis la fin de la partie 1, Honkai Impact 3rd se retrouve privé de réels protagonistes et antagonistes. Lors de ce nouveau trailer, les joueurs ont pu entrapercevoir le nouveau groupe d’ennemis, qui ne devraient rien avoir à envier aux Chasseurs de Flammes.

Les nouveaux protagonistes, déjà aperçus lors du trailer de septembre dernier, se dévoilent un peu plus : leurs éléments, leurs armes, et leur style de jeu sont désormais connus. C’est rassurant : si beaucoup s’inquiètent du passage en open world, il semblerait que les développeurs aient désiré garder l’aspect nerveux des combats, caractéristique signature du jeu.

Il faudra cependant bien préparer ses cristaux : pour la première fois dans la licence Honkai, ce ne seront pas moins de trois nouveaux personnages qui seront introduits dans une mise à jour. Et autant de voeux nécessaires pour pouvoir sécuriser armes et stigmates.

Plus généralement, les développeurs, avec ce trailer, confirment être en train d’élever Honkai Impact 3rd au standard des deux autres jeux du studio, Genshin Impact et Honkai Star Rail. Pour rappel, publié en 2016, il est normal que le titre montre son âge.

Le mouvement avait déjà été amorcé en 7.0, avec le nouvel UI : une partie des menus ont été harmonisés avec ceux des deux autres jeux populaires du studio. La 7.3 apportera des nouveautés sur ce point qui intéressera plus les joueurs qu’un simple ravalement de façade : c’est le système de voeux qui est repensé, à l’avantage des joueurs.

Les bannières de personnages changent légèrement : le nombre de voeux maximal à effectuer avant d’avoir les personnages passe de 100 voeux à 90. En soi, c’est surtout le système des armes qui évolue. Déjà, les stigmates seront plus simple à obtenir : lors de chaque mise à jour, il sera possible de sélectionner un stigmate dédié à un personnage gratuitement.

Les développeurs de Honkai Impact 3rd souhaitent, plus généralement, largement simplifier le système de stigmates : en plus du stigmate dédié gratuit, les joueurs pourront forger les stigmates dédié au personnage en bannière pendant un temps limité. Ces bannières en elles-mêmes changent aussi.

Les bannières d’armes et de stigmates se séparent des bannières de ravitaillement ciblés et le taux d’apparition des stigmates passera de 3% à 15%. Le système de stigmate est un élément exclusif à Honkai Impact 3rd au sein des jeux Hoyoverse, qui coûtent particulièrement cher aux joueurs.

Ce choix, de réduire leur importance, semble aller dans le sens de l’uniformisation annoncée. Honkai Impact 3rd n’est pas le jeu le plus rentable ou populaire de Hoyoverse, mais il est de loin celui avec le powercreep (le fait de rendre les personnages sortis précédemment obsolète) le plus agressif. Les personnages sont coûteux et ils deviennent rapidement obsolète.

Il est certain que d’appliquer des taux moins punitifs qu’auparavant sur les personnages à venir, alors que la partie 2 renouvelle entièrement le cast, vise à attirer de nouveaux joueurs vers le jeu. Honkai Impact 3rd va généraliser le mode open world, aligne son UI sur Honkai Star Rail et Genshin Impact : les développeurs ont mis les bouchées doubles sur ces dernières mises à jour.

Le jeu cherche à couper les ponts, pour l’instant, avec la partie 1. Il s’agit d’un moment charnier dans l’histoire de la licence. Honkai Impact 3rd doit à la fois convaincre les joueurs attachés aux personnages de la première partie et attirer de nouveaux joueurs. Lors de l’annonce d’origine, les joueurs avaient eu du mal avec l’annonce.

Pourtant, lors de ce dernier live, l’équipe de développement a réitéré sa volonté de proposer un tout cohérent, que ce soit au sein de Honkai Impact 3rd, ou à travers la licence Honkai plus généralement (Gun Girl Z, Honkai Impact 3rd et Honkai Star Rail) :

D’un point de vue macro, ce que nous souhaitons faire, c’est créer un Honkaiverse. Mes collègues qui travaillent sur Honkai Impact 3rd et Honkai Star Rail travaillent ensemble dans ce but. C’est une idée que nous avions dès le début de Honkai Impact 3rd.

Une volonté louable et prometteuse, mais qui ne garantit en rien le succès du projet. Les équipes prennent en compte autant la cohérence scénaristique, puisque la partie 2 sera proche du système de Genshin Impact et Honkai Star Rail en ce qui concerne le protagoniste de l’oeuvre, que la cohérence visuelle et technique. Reste à voir si cela suffira à ce que les différents publics acceptent de devoir jouer à autant de jeux, qui prennent beaucoup de temps chaque jour, pour profiter pleinement de l’univers développé par Hoyoverse…