Genshin Impact – Yu-Peng Chen tire sa révérence

C’est avec grand émoi que Yu-Peng Chen, compositeur principal de la musique de Genshin Impact, a annoncé son retrait des équipes de Hoyoverse. Il mentionne souhaiter se concentrer sur des projets personnels, notamment un album dédié à des morceaux instrumentaux prévu pour l’année prochaine.

La nouvelle n’a pas manqué de marquer le public : si la qualité de Genshin Impact en tant que jeu open-world a pu être remise en question, le travail des ambiances sonores du jeu ont toujours fait l’unanimité. Des thèmes de Stormterror et Scaramouche aux ambiances des différentes régions, en passant par la grande majorité des bandes-annonces des personnages, le travail des compositeurs musicaux est au centre de l’identité du jeu.

Ce retrait est d’autant plus inattendu que les musiques du jeu feront l’objet d’une tournée de concerts internationale, du 2 octobre au 20 janvier 2024. Le travail de Yu-Peng Chen y sera mis à l’honneur, avec certaines de ses compositions phares telles que Rex Incognito (provenant de la bande-annonce de Zhongli), Rapid as Wildfire (le thème de combat de Liyue) ou the Divine Damsel of Devastation y sont très attendus.

De manière générale, Hoyoverse met beaucoup sa division musicale, Hoyo-Mix, en valeur. Honkai Impact 3rd retranscrit la puissance de ses temps forts à travers des vidéos d’animation accompagnés de chansons qui ne manquent pas de devenir des hymnes pour les fans du jeu. Honkai Star Rail, bien qu’encore trop récent pour s’assurer du chemin que prendra l’identité de la licence, se place dans ce sillage avec le clip du morceau « Samudrartha ».

Cependant, les travaux de Yu-Peng Chen s’étaient toujours tenus à part des autres projets de Hoyoverse. Cette spécificité est due au parti pris de Yu-Peng Chen dans ses choix de composition et d’orchestration. Il a fait un énorme travail de fusion musicale, en encadrant des influences propres à chaque région du monde dont les développeurs se sont inspirés pour créer l’univers de Genshin Impact avec une orchestration occidentale.

Ainsi, les références culturelles qui se retrouvent dans les visuels des jeux, les environnements et les personnages, prennent également forme dans la musique.

Ainsi, l’ambiance sonore de Mondstadt s’inspire du jeu des impressionnistes et se colore du timbre de flûtes irlandaises et de luths médiévaux. Celle de Liyue, reprend les échelles pentatoniques et des instruments traditionnels chinois tels que l’erhu, le guzheng et le dizi. Inazuma profite également de ce traitement, le thème classique Sakura, Sakura se retrouve adapté dans le leit motiv de la divinité de cette région. Enfin, Sumeru n’échappe pas à cette tradition : ce sont des maîtres du oud, du qanoûn, du santour et d’autres instruments typiques du Moyen-Orient auxquels la division musicale de Hoyoverse a fait confiance.

« En réalité, c’était quelque chose que Yu-Peng Chen souhaitait faire depuis longtemps. Dans la combinaison actuelle et l’intégration de la musique chinoise traditionnelle et de la musique symphonique, ce qui importe surtout au public et aux joueurs, c’est si elle réussit à former un tout cohérent […]. Ce qui compte pour moi, c’est qu’elle soit belle, et qu’elle incarne l’esprit de la Chine. Pour ce qui est de cette OST, je pense qu’elle est d’excellente facture. » – An Dong, mentor de Yu-Peng Chen, au sujet de la bande-son de Liyue

Hoyoverse se paye en plus le luxe de faire appel à des orchestres de grande renom, tels que l’Orchestre philharmonique de Londres (Mondstadt), l’Orchestre symphonique de Shanghai (Liyue), ou l’Orchestre philharmonique de Tokyo (Inazuma). Un effort à saluer, lorsqu’on sait la qualité atteinte par les ordinateurs dans la copie des sons, rendant le cout d’un orchestre souvent dispensable dans la production d’un jeu vidéo, d’autant plus un titre se destinant aux mobiles.

Il est compréhensible qu’une partie des joueurs s’inquiète de ce départ : Yu-Peng Chen est le visage des musiques de Genshin Impact. Etant l’unique auteur des OSTs des deux premières régions, il est, naturellement, le nom retenu par la majorité des joueurs.

Cependant, à mesure de l’élargissement de Teyvat, l’équipe musicale dédiée à Genshin Impact s’est élargie, et, dès Inazuma, ce ne sont pas moins de cinq auteurs qui y travaillent en plus de Yu-Peng Chen : Dimeng Yuan, Qian Ding, Yijun Jiang, et Xin Zhao. Il est évident que cette équipe partage la philosophie de travail de Yu-Peng Chen qui a permis au jeu d’acquérir cette richesse.

Enfin, il est certain qu’Hoyoverse suivra de près la situation : les équipes du studio ont conscience de l’importance de la musique dans leur jeu. En témoigne les divers événements dédiés à la musique de leurs trois titres phares qui ont lieu chaque année. Fin Juillet, Honkai Impact 3rd tenait son troisième concert en ligne sur YouTube, Forest Capriccio.

L’été des fans de Genshin Impact a été rythmé par un Festival d’Eté en Europe. En plus des diverses activités disponibles à l’événement, Hoyoverse a invité son groupe fétiche pour les événements européens à chacune des dates afin d’interpréter des versions rock des morceaux de Yu-Peng Chen ainsi que des compositions originales inspirées des divers thèmes du jeu.

En plus de ces événements sur le terrain s’ajoutent de nombreux événements promotionnels et collaborations en ligne. Hoyoverse fait régulièrement appel à des musiciens disposant d’audiences considérables pour faire des réarrangements et reprises de morceaux créés pour leurs jeux, tels qu’AmaLee (Moon Halo, Oracle), Vulkain (Samudrartha), ou Starrysky (True, Interstellar Journey). Genshin Impact ne fait pas exception à la règle avec des morceaux originaux régulièrement commissionnés.

Il serait alors surprenant que le départ de Yu-Peng Chen cause une réelle rupture dans l’identité sonore du jeu tant elle est pensée avec attention. Il est certain que cette expérience ait informé la manière de penser des concepteurs d’Hoyoverse à plus grande échelle : les thèmes d’Honkai Star Rail profitent d’un traitement le plaçant entre le tout électronique de Honkai Impact 3rd et le tout symphonique de Genshin Impact.

Si Yu-Peng Chen était le visage des musiques de Genshin Impact, c’est bien une coordination d’équipe générale qui a permis au jeu d’acquérir une identité musicale aussi forte. Les thèmes de la dernière région, Fontaine, sur lesquels Yu-Peng Chen aurait déjà pris une place en retrait laissent supposer que les travaux de Hoyo-Mix n’aient en rien perdu de leur finesse. Cela devrait rassurer les sceptiques de la direction dans laquelle Hoyoverse emmènera son titre phare.