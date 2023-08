Project Mugen – L’impressionnant trailer qui veut faire oublier Genshin Impact

L’éditeur et développeur chinois NetEase (Naraka: Bladepoint) vient de publier le trailer d’un jeu qu’il verrait bien comme le prochain Genshin Impact : Project Mugen (infini, en japonais). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les images sont impressionnantes. Situé dans un univers anime hyper-urbain, on pense d’abord peut-être plus à Persona 5 qu’a Genshin Impact. Cependant, c’est dans le modèle économique du jeu que l’on voit son positionnement : Project Mugen est en effet annoncé comme étant un free-to-play qui sortira conjointement sur PC, PS4 et PS5, et mobiles.

Le trailer fait particulièrement bien son travail : il impressionne, et on a très envie de voir ce que proposera le jeu en termes de gameplay, même si, comme Genshin Impact là encore, les inspirations semblent un peu trop transparentes. On a évoqué Persona 5, on voit les personnages se déplacer dans les airs grâce à des câbles, tels des chasseurs de titans, ou combattre des monstres à coup de de pouvoirs psy et de lancer de véhicules comme on le faisait dans Scarlet Nexus, et le personnage nommé Bansy (clin d’œil au street artist anonyme) rappellera forcément un certain jeu de bataille de peinture de chez Nintendo.

Project Mugen proposera très vraisemblablement des mécaniques de monde ouvert, ou encore la possibilité de conduire des véhicules. Le trailer montre des environnements fourmillants de détails, mais il faut rester prudent quant à ce qui relève d’images de gameplay ou non.

Et parce qu’il s’agira d’un jeu mobile, forçons-nous également à freiner notre excitation en attendant de voir ce qu’il propose concrètement niveau jouabilité – nous somme trop habitués à ces jeux mobiles auxquels on ne joue plus vraiment, mais aussi à la place qu’il réservera aux inévitables micro-transactions…

« Les joueurs auront le rôle d’un Esper, connu en tant qu’Infinite Trigger. Cet enquêteur top niveau va de cité en cité, affrontant des anomalies et autres phénomènes surnaturels qui menacent l’équilibre de ce paradis urbain. Pendant leur voyage, les joueurs feront équipe avec différents Espers, chacun avec sa propre histoire, pour s’attaquer au Chaos qui met l’humanité en péril. Plongez au fond des mystères, découvrez la vie en ville et construisez-vous d’inoubliables souvenirs avec vos compagnons. En évoluant dans le jeu, les joueurs s’embarqueront dans une aventure à la recherche de souvenirs perdus, relèveront des défis dans des villes variées, et devront trouver la clé qui sauvera le monde… » – description du jeu par NetEase, traduit par la rédaction.

Project Mugen n’a pas encore de date de sortie, mais il est déjà possible de s’enregistrer sur le site officiel du jeu pour être parmi les premiers tenus au courant de son actualité.