Just Cause Mobile – Une cause pas assez juste pour Square Enix

Les vents sont décidément bien mauvais pour la franchise Just Cause ces dernières années, et ceux-ci ne sont pas artificiellement générés par des machines à détruire en utilisant des grappins et des fusées. Après la sortie plus que délicate de Just Cause 4, qui a dû subir des accusations quant à son style graphique qui paraissait un downgrade de Just Cause 3 sur à peu près tous les points de comparaison possibles, et souffrant d’une optimisation catastrophique (mais c’est là une épidémie bien installée qui touche de nombreux jeux), c’est au tour de Just Cause Mobile de faire les frais des égarements des dépositaires de la franchise.

Annoncé en 2020 pour une sortie prévue l’année suivante, le jeu free-to-play a subi de nombreux aléas et retards, aussi l’absence de nouvelles informations ou de teasing depuis son état d’accès anticipé de près de deux ans ne pouvait qu’augurer de difficultés insurmontables et probablement fatales au projet. Il faut dire que Square Enix voyait les choses en grand pour cette version mobile de sa franchise d’action et prévoyait une campagne solo ainsi qu’un multijoueur pouvant regrouper jusqu’à 30 joueurs.

La global brand lead de la franchise au sein de Square Enix, Anne-Lou Grobois-Favreau, a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué pour le moins laconique :

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la fin du développement de Just Cause Mobile. À partir de demain, soit le 3 juillet 2023, le jeu n’apparaîtra plus dans les boutiques en ligne. Il n’est jamais facile de faire une annonce de cette nature, surtout à nos fans qui attendaient la sortie. Nous apprécions sincèrement le soutien que vous nous avez apporté. »



Clap de fin donc. Il n’est pas certain que le jeu ait été très attendu et que sa disparition puisse affecter le futur global de la franchise. Il est toutefois curieux que ce projet n’ait pas reçu les ressources ou le soutien nécessaires pour être mené à terme, étant donné que les jeux free-to-play permettent de générer des revenus réguliers importants pour des coûts de développement relativement faibles. De fait, il est difficile d’en tirer des conclusions sur le futur de Just Cause en tant que franchise. Quoi qu’il en soit, on espère voir la cinquième itération de la licence dans un avenir proche.