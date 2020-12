Just Cause met le grappin sur les mobiles

Doucement mais surement, le mobile propose des expériences gaming qui se rapprochent de ses ainés consoles et PC. Avec des services comme Apple Arcade, ou les service cloud qui tentent de s’imposer (le Game Pass de Microsoft, Stadia…), la frontière est de plus en plus mince entre ce support mini et la cour des grands. Dans ce contexte, on ne devrait pas être surpris de l’arrivée de l’explosif Just Cause sur mobile !

Et pourtant, c’est peut-être le titre le moins mobile-friendly auquel on aurait pensé ! En effet, armé de son grappin et de sa voile, Rico, héros de la série, traverse à toute vitesse des cartes de dizaines de kilomètres, aussi bien horizontalement que verticalement, en détruisant tout sur son passage… Tout ce que le mobile déteste !

Mais Just Cause Mobile sera une expérience adaptée à son support, et il ne gardera des épisodes majeurs que son côté over the top et, bien entendu, des explosions à tire-larigot. Présenté comme à la fois solo et multi, le jeu devrait comprendre une campagne solo en monde ouvert ainsi qu’un volet compétitif qui verra s’affronter jusqu’à 10 équipes de 3 joueurs.

On s’attend à ce que ce deuxième aspect du jeu soit aussi son mode principal, le solo ne représentant probablement qu’un gros tutoriel. Graphiquement, et en s’appuyant sur ce que nous montre le trailer, le titre semble envoyer pas mal, sans être comparable aux épisodes consoles. Just Cause Mobile se jouera en vue de haut, et d’assez loin, à la Diablo, ce qui lui permet de se passer de nombreux détails dans ses décors et ses personnages.

Le jeu sortira aussi bien sur iOS que sur appareils Android, serait free-to-play (d’où nos interrogations sur la campagne solo…), avec une fenêtre de sortie encore large programmée à 2021. Et en attendant, les joueurs PlayStation peuvent retrouver Rico dans Just Cause 4 qui est au programme des jeux PS Plus du mois de décembre !