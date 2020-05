Second Extinction – Le nouveau bébé des créateurs de Rage 2 et Just Cause 4

Il est de ces studios qui fleurent bon la destruction de tout ce qui est différent, avec en tête de liste un certain Avalanche Studios. En effet, la fine équipe a proposé, année après année, de multiples jeux d’action, véritables cris d’amour à la destruction. Du headshots de punks Cramés de Rage 2 à l’explosion complète d’une dictature dans une quelconque île latino, Avalanche a réussi à asseoir le plaisir du bourrinage décomplexé sur cette génération de console. Et à l’occasion du premier Xbox 20/20, nous avons eu l’occasion d’avoir un premier trailer de leur nouveau dernier projet nommé Second Extinction.

Il paraissait évident qu’après nous avoir poussé à tuer tout ce qui ressemble vaguement à des êtres humains qu’Avalanche Studios nous envoient génocider d’autres espèces. Et c’est le cas ici avec Second Extinction, où vous serez apparement amené à exploser du dino next-gen avec le style et le plaisir que l’on est en droit d’attendre du studio.

La proposition du studio vous permettra d’embarquer ce coup-ci trois potes avec vous pour un seul but : reconquérir la Terre. Car oui, ici vous incarnerez l’un des derniers survivants de notre bonne vieille planète et, coup de bol, vous avez un arsenal digne de Rambo à disposition pour cramer du saurien mutant, avec en tête de gondole les fameux raptors électriques.

Si le gameplay semble être raccord à nos attentes, c’est en revanche du côté du gap graphique que l’on est assez mitigé, le jeu nous paraissant déjà capable de tourner sur consoles actuelles, en dépit du 4K 120p annoncé par les équipes. Pour ceux souhaitant se faire les griffes sur le prochain FPS d’Avalanche, ce sera possible car le jeu fera l’objet d’une bêta fermée sur Steam cet été, en attendant de le retrouver sur Xbox One et sur Xbox Series via le fameux Smart Delivery.