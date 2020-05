The Medium – le nouveau jeu Bloober Team révélé pour les Xbox Series X

Après un Blair Witch plutôt réussi et distribué day one via le Game Pass, la Bloober Team continue son partenariat avec Microsoft et nous a présenté son prochain projet dans le cadre de l’épisode d’Inside Xbox. The Medium, c’est le nom du jeu, sera un donc un titre très cinématique, orienté horreur psychologique – la spécialité des studios.

« Chacun de nos jeux possède un thème central qui précède les design créatif et technologique. Dans The Medium, nous nous concentrerons sur les notions de perspective et de perception. En changeant de point de vue, vous découvrirez que les choses sont plus compliquées et nuancées que vous ne l’imaginiez. The Medium est notre jeu le plus ambitieux à ce jour, et nous sommes très impatients de vous montrer comment nous traduisons notre vision en jeu d’horreur psychologique. » – Piotr Babieno, PDG de Bloober Team.

The Medium nous permettra d’incarner Marianne, médium de son état. Son don lui permet de recevoir des visions, et d’interagir avec deux mondes parallèles : le nôtre, et celui des esprits (les fameuses perspectives différentes évoquées ci-dessus). Un point de départ assez bateau, pour une histoire qui devrait mêler des thématiques de drames familial et de fin du monde…

Outre les premières images du jeu, ce premier trailer annonce également fièrement sa collaboration avec Akira Yamaoka à la musique, qui n’est autre que le compositeur de la série des Silent Hill. Et donne par la même occasion une certaine ambition à son jeu…

The Medium est annoncé pour la fin de l’année 2020, et devrait s’inscrire dans le line-up de lancement des Xbox Series X.