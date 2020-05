Bright Memory: Infinite, du Devil May Cry en POV ?

Développé à sa toute base par un seul homme, Bright Memory, premier du nom, avait séduit les foules lors d’une pre-release sur Steam en 2019. Il nous revient aujourd’hui sous la forme de Bright Memory: Infinite, avec en prime un trailer de toute beauté à l’occasion du live d’Xbox pour présenter les jeux des éditeurs tiers sur sa prochaine console : la Xbox Series X.

C’est une des belles histoires du jeu vidéo. D’abord développé par Zeng “FYQD” Xiancheng sur Unreal Engine 4 pendant son temps libre, le jeu a bénéficié assez rapidement de fonds alloués par le programme d’aide aux développeurs d’Epic Games, et maintenant, le jeu bénéficie d’une équipe complète pour mener à bien le fameux projet.

Nous voilà donc aujourd’hui avec un trailer qui en plus de présenter le jeu au grand public, a la responsabilité de promouvoir les nouveaux graphismes de la next-gen. Un challenge pour l’instant relevé haut la main de la part du nouveau studio chinois, avec une première vidéo qui nous a offert un peu de gameplay (l’un des rares aujourd’hui). On y retrouve une association d’apparence assez nerveuse mariant du First Person et du Devil May Cry notamment dans l’enchainement des combos à l’épée et au M16, rappelant un peu le titre de Capcom. Le titre prend toutefois ses distances avec la référence précédemment citée via son enrobage qui fait honneur au ray-tracing DirectX de la future Xbox Series X, qui permet on le rappelle, d’obtenir des jeux de lumières réellement convaincant.

Côté atmosphère, on retrouve grosso modo ce que l’on pouvait attendre, soit un monde légèrement futuriste, avec de bonnes doses de magie et de créatures imaginaires. On obtient donc ici un titre assez prometteur et ambitieux pour un studio indépendant, surtout lorsque l’on sait qu’il s’agira là de leur première livraison.

Pour le moment le titre n’a été officialisé que sur PS4, PC, Xbox One et évidemment la Xbox Series X. Par contre aucune annonce n’a été faite pour le moment pour une adaptation sur PS5, ni sur une date de sortie.