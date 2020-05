Xbox 20/20 – Le nouveau rendez-vous mensuel pour tout savoir

Depuis l’annulation de l’E3 et des autres événements du jeu vidéo mondial, certains acteurs du média se sont penchés sur des solutions de secours dans le but de satisfaire les communautés mais aussi et surtout, de permettre aux éditeurs de présenter leurs nouveaux projets. On peut notamment cityer le fameux Summer Game Fest qui réunira bon nombre des poids lourds de l’industrie. D’autres en revanche, tel Nintendo, ont déjà une communication établie qui roule, comme les Nintendo Direct. C’est au tour maintenant d’Xbox d’avoir son propre live show mensuel qui lui est dédié, le bien nommé Xbox 20/20.

On ne cesse de le répéter, mais après la débâcle qu’a été la Xbox One, Microsoft compte bien se rattraper pour cette nouvelle génération de console, et dame sérieusement le terrain en étant agressif dans sa communication. Entre l’annonce du line-up ce jeudi, les multiples déclarations de Phil Spencer (directeur de Xbox), et la mise en avant de sa nouvelle machine, la Xbox Series X, on n’a pas le temps de s’ennuyer, laissant le concurrent Sony loin derrière sur ce niveau, pour le moment.

Et la dernière annonce parue aujourd’hui est celle du nouveau rendez-vous mensuel des fans de la marque, le Xbox 20/20. Et quoi de mieux pour une première que de commencer avec la révélation du line-up ce jeudi à 17h ? Car oui, le line-up fait partie du type de contenu que vous pourrez retrouver tous les mois dans ce nouveau rendez-vous. Xbox garantit qu’on y parlera (dans les épisodes à venir) des jeux made in Microsoft, du Projet xCloud, des nouveautés du Xbox Game Pass, etc..

Le Xbox 20/20 ne se limitera pas uniquement aux studios affiliés à Microsoft, mais regroupera aussi les présentations d’autres partenaires, comme Ubisoft pour son prochain Assassin’s Creed Valhalla par exemple, avec en prime, des déclarations des équipes de développement sur leur travail.

Pour ce qui est du comment assister au live, c’est ultra simple (et sous-titré en français), ce sera soit sur :

Nous de notre côté, nous attendons avec impatience ce jeudi 7 mai pour partager avec vous le line-up de la future Xbox Series X.