Le Summer Game Fest promet 4 mois de pur JV en l’absence d’E3

Il est clair que cette année 2020 semble être tout ce que l’année 2012 a essayé d’être : une apocalypse. Coronavirus, crise économique, confinement des populations et annulation d’événements en tout genre ont été monnaie courante ces derniers mois. Un véritable moment charnière de notre histoire moderne qui aura vu bon nombre de changement s’opérer dans nos habitudes de vie.

L’E3 est annulé ? pas de problème, la résistance s’organise.

Parmi toutes ces manifestations annulées, il en est une qui a fait grand bruit dans le microcosme geek, celle de l’E3. Saint parmi les saints des salons les plus attendus chaque année de la planète JV, même si en perte de vitesse ces dernières années, elle n’a pu échapper aux retombées du Coronavirus. Toutefois, l’industrie ne se laisse pas abattre ! En effet, un Summer Game Fest de 4 mois a aujourd’hui été annoncé et attachez bien votre ceinture, cela pourrait être même mieux que l’E3.

Le Summer Game Fest, créé en partie par Geoff Keighley (confrère journaliste, et plus encore) sera selon ses dires une série d’events online d’ampleur pour une durée de 4 mois, afin de permettre aux éditeurs et studios de faire leurs habituelles présentations annuelles. Loin d’un Nintendo Direct ou bien pire un State of Play, le Summer Game Fest se veut spectaculaire, et compte proposer des démos jouables, des échanges avec les joueurs et autres joyeuseries liées à notre média préféré.

It’s time to play the future. pic.twitter.com/JZiPToqpjM — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 1, 2020

Côté support, le pépère peut compter sur une sacrée table ronde avec la présence (liste presque exhaustive) de 2K, Activision Publishing, Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt RED, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Private Division, Riot Games, Steam et Warner Bros. Interactive Entertainment. Du beau monde à n’en pas douter, pour ce qui s’annonce être une alternative crédible à cet E3 qui nous manque déjà, ou pas d’ailleurs.

Toutefois, d’après Geoff, il s’agirait plus d’un calendrier Google des sorties que d’un Festival en tant que tel qui débuterait mi-mai. Il nous faut aussi noter l’absence peu surprenante de Nintendo qui avait été la première entreprise a se détourner de l’E3 il y a quelques années pour faire cavalier seul. Le créateur du Summer Game Fest n’abandonne cependant les négociations avec Big N dans l’espoir de voir apparaitre son logo parmi la liste des participants.

Enfin, nous serions curieux de savoir ce que vous pensez d’une telle opération ? Est-ce que cela vous réjouit ? Avez-vous peur que l’E3 devienne désuet si la chose est un succès ? N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l’espace commentaire.