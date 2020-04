L’E3 2020 trouve son remplaçant, l’E3 2021 déjà annoncé

Un événement numérique, l’Été des Jeux Vidéo.

Boiteux depuis le départ, avec l’absence annoncée de plusieurs très gros acteurs de l’industrie (Sony et Nintendo en tête), l’E3 2020 aura finalement jeté l’éponge, comme tous les gros événements de la saison, face à la pandémie de coronavirus. Une occasion de remettre à plat un salon qui avait perdu de sa superbe, au point que même ses partenaires les plus proches avaient décidé de s’en écarter (Iam8bit, embauché à la direction créative de l’événement, avait démissionné avant même les annonces relatives au Covid-19).

Pour prendre le relais, et ne pas abandonner joueurs, développeurs et éditeurs, un événement numérique va être mis en place : le Summer of Gaming, l’été des jeux vidéo. C’est le média IGN qui l’annonce et qui va porter ce salon on-line. Ce Summer of Gaming va réunir 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic. Et d’autres acteurs devraient être annoncés dans les jours qui viennent.

IGN presents the Summer of Gaming, an online event featuring news, previews, and developer interviews this June! https://t.co/BwxJ4B3kT3 pic.twitter.com/THIYdxPHPA — IGN (@IGN) April 3, 2020

On ne sait pas, du coup, si l’ESA, organisateur de l’E3, prévoit toujours de mettre en place un événement numérique, ou si ce Summer of Gaming viendra en remplacement plus ou moins officiel.

L’E3 2021 déjà planifié

Quant à l’E3, son retour est d’ores et déjà prévu, et l’E3 2021 se tiendra du 15 au 17 juin 2021. L’ESA annonce un événement “ré-imaginé” – et il était temps. Avec un timing allongé pour la préparation de cet événement, on espère que l’association saura trouver la recette qui lui redonnera son énergie, tout en réussissant, et ce sera le plus compliqué, à convaincre les acteurs majeurs de l’industrie de revenir…