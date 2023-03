Honkai Star Rail – Le train est paré pour le lancement

Hoyoverse a enfin communiqué une date de sortie pour Honkai Star Rail : tous les pionniers pourront commencer leur voyage le 26 avril. Le premier RPG tour par tour du studio a bénéficié d’une longue vidéo de présentation, en grandes pompes, avec le PDG de l’entreprise, Da Wei, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on ne change pas une recette qui gagne.

Il est clair que les développeurs de Hoyoverse, s’ils font souvent la sourde oreille aux critiques faites aux jeux du studio, semblent proposer un projet profitant de l’expérience accumulée avec leurs deux jeux principaux, Genshin Impact et Honkai Impact 3rd.

On retrouve effectivement la même structure de jeu qu’Honkai Impact 3rd – cette fois à la sauce tour par tour. En effet, Honkai Star Rail ne sera pas un jeu d’exploration, mais de combat avant tout, n’ayant pas de monde ouvert. Il sera impossible de grimper, de sauter, de chercher à atteindre chaque petit coin de la carte. Le jeu promet tout de même de grandes zones ainsi que la possibilité d’interagir avec de nombreux personnages, au sein des quêtes comme en dehors.

Les joueurs habitués de la franchise « Honkai » spécifiquement ne seront pas dépaysés : s’il s’agit d’un autre univers, certains visages leur seront connus. Bronya, Himeko, Seele… tant de personnages qui auront une nouvelle histoire dans le jeu.

Le système du jeu est désormais finalisé, et a été présenté plus en détails récemment : il s’agira d’un tour par tour uniquement PVE, sans surprise, et il faudra étoffer son équipe grâce à des armes et des artefacts, et la compléter grâce à de nouveaux personnages qui sortiront régulièrement, au rythme des mises à jour. D’un côté, les armes et les personnages feront l’objet de bannières dans lesquelles il faudra faire des invocations à l’aide d’une monnaie interne au jeu, de l’autre, les artefacts pourront être récupérés dans des donjons à l’aide de résine.

Comme Genshin Impact, ces artefacts disposeront d’une statistique principale et de plusieurs statistiques secondaires, définies au hasard. Il faudra alors visiter les donjons de nombreuses fois si l’on veut un personnage parfaitement équipé.

Enfin, les équipes se sont également fendues d’une présentation de ce qui pourra occuper les joueurs une fois les quêtes principales finies : en plus d’événements temporaires disponibles à chaque mise à jour, les joueurs pourront prendre part à l’Univers Simulé, une sorte de rogue-like qui sera remis à zéro lors de chaque début de semaine. Enfin, le jeu disposera, comme tous les autres jeux du studio, d’un mode « abysses », où les joueurs pourront récolter de la monnaie nécessaire pour faire des invocations en battant des monstres puissants. Ce mode sera remis à zéro toutes les deux semaines.

Depuis l’annonce du projet par le studio, il s’est toujours retrouvé comparé à Genshin Impact, titre le plus connu du studio. Cette comparaison nous semble, de prime abord, surtout être un lien facile créé par association. Pourtant, il est certain qu’une partie des nouveaux joueurs, cherchant à retrouver l’expérience qu’ils ont eu avec Genshin Impact, sera déçue de ce titre.

Tout le style de jeu de Genshin Impact, repose sur son aspect open world et l’exploration qu’il appelle. Au contraire, Honkai Star Rail se repose surtout sur son système de combat et son récit, ce qui n’est pas le même public

La comparaison avec Honkai Impact 3rd est par contre évidente : du titre aux visages connus, il est clair que les projets sont pensés comme des histoires à découvrir en parallèle. Il est très probable que les jeux aient des thématiques communes, avec des points de récits qui se font écho.

Si la comparaison avec Genshin Impact, l’autre jeu majeur du studio, semble facile et rapide sur plusieurs points, il est clair que Honkai Star Rail est pensé de la même manière sur certains aspects, et pas forcément les meilleurs.

Si le retour du système de résine est logique et attendu, le système d’artefact peut être un sujet d’inquiétude pour les joueurs. En effet, aujourd’hui encore, ce système, repris pratiquement à l’identique dans Honkai Star Rail, est souvent vu comme un moyen artificiel d’allonger la durée de vie du jeu.

Pour autant, rien que dans les annonces, Honkai Star Rail semble déjà proposer des solutions qui simplifient certains aspects plus fastidieux de ceux déjà connus dans Genshin Impact : il sera possible de générer des artefacts dont la statistique principale sera choisie par le joueur, plutôt que par le hasard.

Cette proximité avec les différents jeux de Hoyoverse existants est logique : l’entreprise a trouvé un filon qui marche, elle l’utilise. C’est son fonctionnement depuis Gun Girl Z, le premier jeux de ses équipes. Pour autant, cette identité forte de Hoyoverse peut potentiellement nuire à l’identité propre de chaque titre, qui se retrouve comparé à ses pairs, à tort ou à raison. Il est essentiel, et nous espérons que ce sera le cas, que Honkai Star Rail tire son épingle du jeu et trouve son public rapidement, pour que le jeu puisse se forger une identité qui lui est propre et offrir une expérience capable de retenir le joueur, fond de commerce de ces jeux à services.