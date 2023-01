Honkai Star Rail — La dernière bêta fermée sur les rails

Le prochain jeu de Hoyoverse, Honkai Star Rail, est sur la dernière ligne droite : il est désormais possible de s’inscrire à la bêta fermée finale du jeu, dont le lancement est prévu pour le 10 février.

Il s’agit de la troisième bêta fermée du jeu, après celles d’octobre 2021 et de mai 2022. Tout comme ces dernières, il est possible à tous de s’inscrire à cette bêta, du 24 janvier au 2 février 2023, à condition de disposer d’un compte Hoyoverse, et de répondre à un questionnaire sur le site dédié. Une sélection au hasard sera par la suite effectuée pour définir qui seront les chanceux pionniers autorisés à poser le pied sur la station spatiale d’Herta.

De plus, l’événement sur le site de Hoyoverse « Le Guide de voyage galactique de Pom-Pom » permettra de gagner 500 accès à la bêta ainsi qu’une PlayStation 5. En participant à des missions, les joueurs pourront découvrir les différents lieux déjà connus du jeu, et accumuler des « sauts hyperespaces », qui leur permettront de se déplacer vers Xianzhou, destination finale du voyage. Chaque déplacement permettra d’accumuler des points d’expérience de pionnier : chaque tranche de 500 points offre une chance supplémentaire d’être sélectionné et de gagner l’une des récompenses.

Si les dernières bêtas avaient été l’occasion de se faire une idée de l’apparence prise par le prochain RPG du studio, la réelle nouveauté de cette bêta finale est bien la première découverte du scénario. Les pionniers suffisamment chanceux pour avoir été sélectionnés pourront découvrir deux des territoires du jeu après avoir quitté la station spatiale d’Herta. Une planète glacée mystérieuse, Jarilo-VI, ainsi que le pont animé du Luofu de Xianzhou, une gigantesque structure cuirassée appartenant à une puissante faction de l’univers de Honkai Star Rail, attendront les joueurs sélectionnés au lancement de la bêta.

Pour l’occasion, le jeu se fend d’une bande-annonce humoristique, mettant en scène divers personnages que les pionnières et pionniers rencontreront au cours de leur aventure. Montée à la manière d’un générique de sitcom, cette bande-annonce crée une réelle rupture avec les trois dernières bandes-annonces, « Witness », Nightmare », et « To you who will depart soon ». Il permet, à défaut d’avoir de nouvelles scènes de gameplay ou de scénario, de se faire une idée des interactions auxquelles il est possible de s’attendre entre les personnages.

De plus, ce trailer laisse apparaitre des visages déjà connus : entre Serval, Kafka et autres Gepard, il est possible de succinctement apercevoir une version plus mature de Seele, dont la vidéo de présentation est sortie dans la foulée, ainsi que de Bronya, dont la présence était déjà connue.

De manière générale, cette nouvelle bande-annonce, avec son ton léger, réussit à donner une réelle impression de camaraderie entre ses différents personnages, tout en les encrant dans un univers vivant et riche.

Ainsi, gros programme pour cette nouvelle bêta, qui, en réunissant beaucoup d’appelés, mais ne nommant que peu d’élus, est certaine d’être au coeur des discussions des joueurs les plus attachés au studio. Nul doute que certains en profiteront pour voir de quelle manière Honkai Star Rail s’emboîte avec ses deux prédécesseurs, Honkai Impact 3rd et Guns Girl Z. Une attente d’autant plus anticipée que l’actuel jeu principal de la saga, Honkai Impact 3rd, arrive à un grand tournant narratif qui signe la fin du premier arc de son récit.