Honkai Impact 3rd – Récapitulatif de la présentation de la 6.3

Ce vendredi, Hoyoverse a dévoilé du contenu pour la version 6.3 de Honkai Impact 3rd.

Lentement mais sûrement, les joueurs voient se conclure un des arc majeur de Honkai Impact 3rd : qu’attendre du retour sur terre des trois héroïnes ? Au programme : un nouveau chapitre principal, un nouveau personnage, un événement, deux nouveaux skins et même un nouveau mode de jeu.

La mise à jour 6.2, qui se termine le 11 Janvier, voyait être réunies Bronya, Kiana et Mei pour le plus grand plaisir des joueurs. La mise à jour suivante, quant à elle, présentera leur retour sur terre, et se concentrera aussi sur d’autres personnages plus en retrait ces derniers temps, Siegfried et Theresa en premier lieu.

La grosse nouvelle de la version 6.3 de Honkai, est, sans surprise, la nouvelle forme de Bronya. L’Herrscher de la Vérité, personnage de rang S, est un DPS de type IMG qui inflige des dégâts de type glace. Elle peut également être utilisée comme support. Dans ce rôle, Herrscher de la Vérité est une nouveauté : pensée pour être utilisée en tandem avec Kiana ou Mei, elle apporte du soutien aux personnages de Feu et de Foudre.

C’est du jamais vu dans le jeu, puisqu’en règle générale, le type des supports s’alignent avec leurs DPS. Ayant actuellement peu de données permettant de comprendre comment cela fonctionnera, il reste difficile de définir si ce choix de design est efficace. Cependant, c’est une initiative louable : de cette manière, le gameplay et la narration s’alignent enfin.

Son style de jeu est également inattendu pour une nouvelle forme de Bronya. Comme nombre de personnages récents dans Honkai Impact 3rd, son kit s’articule sur deux formes : la forme Extremum et la forme Continuation. La première est pensée comme un DPS de contact rapide, utilisant une lance. En appuyant sur la touche d’ultimate, elle passe en forme Continuation, prévue comme un DPS à distance. Beaucoup plus massive, elle tire des lasers prévus pour culminer avec son attaque ultime, qui inflige des dégâts de glace de zone.

Bien entendu, nouveau personnage signifie également nouvel équipement : Bronya ne vient pas seule, elle apporte deux nouvelles armes et un nouveau set de stigma. Ses armes, Clé de l’ascension et sa version améliorée, Domaine de l’Ascension: Continuité de la Vérité, seront disponibles avec son set de stigma, « Au nom de la vérité ». Ce dernier retrace l’histoire de Bronya, en rappelant les personnages dont elle porte désormais les espoirs.

En plus de l’arme de Bronya, une forme améliorée de l’arme d’Eden, support des personnages Foudre du jeu, sera également disponible à la forge pour les personnes disposant de sa forme initiale. Cela laisserait-il penser qu’un nouveau DPS de Foudre serait prochainement annoncé ?

Autre nouveauté importante de la version, un nouveau mode de jeu fait son apparition, le mode « dimension chaotique ». Divisé en trois parties : des tutoriels, des épreuves journalières, et des défis généraux. A la manière du royaume élyséen, les personnages ayant accès à ce mode vont disposer de nouvelles capacités, et les niveaux proposeront des mécanismes s’y adapteront. Il y aura également un système de progression spécifique à ce mode.

Il sera possible de faire face à un tout nouvel ennemi dans ce mode, Husk: Existentialism. Avec un combat en deux phases, il faudra préparer son meilleur personnage IMG pour en arriver à bout.

Enfin, l’événement secondaire de cette version, « Event Bustling Holiday Symphony », sera un labyrinthe à compléter. Il faudra travailler en équipe. Deux groupes s’opposent. D’un côté, les élèves de St Freya. De l’autre, les Chasseurs de Flammes. Rassurez-vous : les affrontements seront indirects. Les capitaines, aléatoirement répartis entre les deux équipes, devront couvrir le plus de terrain possible à travers un mode d’exploration.

La version 6.3 de Honkai Impact 3rd propose, à son habitude, de nombreuses récompenses : des cristaux, mais aussi un skin pour Carole, la valkyrie Sweet’n’Spicy.

Elle n’est pas la seule à recevoir un skin dans cette mise à jour : Griseo sera aussi à l’honneur, avec un skin payant, « Petit Chaperon Marron ». Hommage au conte de Perrault, ce skin vient avec de nombreuses animations, dont une représentation du Grand Méchant Loup dans son attaque ultime…

Honkai Impact 3rd est un jeu qui commence à être bien vieux pour un gacha. Pourtant, cette nouvelle version conforte les joueurs dans l’idée que la licence est loin d’être morte, et saura surprendre jusqu’au bout.