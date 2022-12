Genshin Impact – Hoyoverse dit (enfin) sus aux leaks !

Un des principaux responsables de la diffusion de leaks, des informations confidentielles sur les mises à jour des jeux de Hoyoverse, fait l’objet d’une enquête active. Des avocats représentant Cognosphere, l’entreprise chargée de la distribution de Genshin Impact, auraient déposé une demande de subpoena envers Discord, dans le but que l’identité du fuiteur soit révélée. Le subpoena est un appel à apparaître au tribunal afin de produire un témoignage, ou, dans le cas présent, un document.

Si nous nous refusons à divulguer l’identité de la personne incriminée pour ne pas lui donner plus de visibilité qu’il n’en a déjà, le suspect est responsable de la diffusion de nombreuses fuites internes ou externes, à travers les bêtas des mises à jour. S’il n’était pas producteur de ces fuites, il reste qu’avec un Twitter avec plus de 400 000 abonnés, et son serveur discord dépassant les 200 000 membres, il était un relais rêvé et une source considérée comme fiable pour nombreux joueurs.

Deux documents ont été transmis à Discord, les sommant de « révéler l’identité, ce qui inclut le(s) nom(s), adresse(s), numéro(s) de téléphone, adresse(s) mail(s) de l’utilisateur (censuré), qui est coupable d’avoir posté du contenu illégal ». Il est certain que la réaction de Discord sera affirmative, ces partages de documents étant souvent plus une formalité qu’une réelle demande.

Ce n’est pas non plus la première fois que les fuiteurs font l’objet des foudres de Hoyoverse et Cognosphere : déjà au cours de l’année 2021, des actions similaires avaient été entreprises avec le site chinois de partage de vidéos Bilibili. Suite à cette action, ce sont onze fuiteurs qui ont été inquiétés.

On peut également penser à l’action prise à l’encontre du site Honey Impact qui relayait des leaks et était très consulté. Cependant, au vu de la notoriété du fuiteur incriminé cette fois-ci, ainsi que la gravité des charges potentiellement retenues à son encontre, il est probable que cette affaire ait plus de répercussions que les précédentes.

Divers fuiteurs ont déjà annoncé vouloir prendre du recul. Du point de vue des joueurs habitués à suivre les leaks, beaucoup semblent déçus de ce retournement. En effet, Genshin Impact étant un jeu qui ne communique pas ou peu sur sa feuille de route, beaucoup de joueurs se refusant à investir de l’argent dans le jeu se servaient de ces comptes pour savoir à quoi s’attendre.

Pourtant, les leaks restent illégaux, et peuvent ruiner l’expérience de jeu. Un sentiment partagé par de nombreux joueurs, qui se plaignent de la divulgation d’informations relatives à des éléments du jeu, avec le scénario en tête de file. Dans le cas de Genshin Impact, il paraît évident que la plupart des griefs des joueurs avec le système développé par Hoyoverse est l’absence de transparence. L’équipe derrière le jeu ne communique que très peu en amont sur les choses à venir dans le jeu, et pour beaucoup, les leaks étaient utilisés afin de combler cette faille.

En effet, si les leaks ne sont pas une pratique défendable, il s’agit d’une plainte recevable et possible à entendre. Si tous les jeux ont une relation compliquée avec les fuites, il est logique qu’un jeu dont l’entièreté du modèle économique repose sur la peur de rater la prochaine grosse chose en soit plus victime.

Les jeux à gacha ou à lootboxes sont des casinos glorifiés, responsables de nombreuses addictions. Genshin Impact, s’il est loin d’être le pire dans le genre, reste le premier jeu du genre pour beaucoup de monde. Il est logique que, si on le leur propose, les joueurs prennent toutes les manières de faire basculer les chances du casino en leur faveur.

Si le choix de Hoyoverse et Cognosphere est louable, il reste qu’il est raisonnable d’espérer plus de transparence de la part du studio. Il s’agit d’une attente d’autant plus compréhensible qu’au sein de la même entreprise, l’équipe chargée de l’autre jeu phare du studio, Honkai Impact 3rd, est beaucoup plus ouverte quant à la situation du jeu ainsi que les personnages à venir, qui sont toujours teasés une mise à jour entière en avance.