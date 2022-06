Honkai: Star Rail et Zenless Zone Zero – miHoYo donne le ton lors du Summer Game Fest 2022

L’édition 2022 du Summer Game Fest s’est tenue ce jeudi 9 juin. Si la conférence a été plutôt mitigée dans l’ensemble, miHoYo a pu mettre en avant les deux titres sur lesquels les créateurs de Genshin Impact travaillent actuellement, Honkai: Star Rail et Zenless Zone Zero.

Les deux titres ne nous sont pas totalement inconnus puisque nous avons déjà pu voir quelques teasers. Dévoilé en octobre dernier à l’occasion du premier anniversaire de Genshin Impact, Honkai: Star Rail s’inscrit dans la franchise Honkai, un des piliers de miHoYo. Le titre prend place dans l’espace, dans un univers de science-fiction. La bande-annonce laisse entrapercevoir les personnages centraux de cette aventure inédite qui semble ne leur laisser aucun répit ainsi qu’une zone dans lequels ces personnages évolueront: Xianzhou Luofu. On retrouve la patte action-RPG de Genshin Impact. L’action est au cœur du titre et miHoYo nous montre les capacités de quelques personnages. D’ailleurs, les protagonistes semblent arborer un type d’élément comme Genshin Impact a pu nous y habituer.

Si nous n’avons toujours pas de date précise, le titre de la bande-annonce « To You Who Will Soon Depart » (en français : à toi qui vas bientôt partir) nous suggère que le jeu devrait arriver d’ici peu. En effet, le titre est actuellement dans sa seconde bêta. Peut-être avant la fin de l’année 2022, à l’occasion du deuxième anniversaire de Genshin Impact ?

miHoYo nous embarque dans un autre univers avec Zenless Zone Zero où les personnages évoluent dans un univers citadin post-apocalyptique, rien à voir avec Genshin Impact et Honkai: Star Rail. Ce deuxième trailer est explosif avec un style pétillant et nippon où l’action se mêle à un jeu de rôle. Des QTE seront mis à disposition lors des combats et, il y aura des mécaniques de roguelike pour l’exploration. Un mélange plutôt détonnant qui semble plutôt correspondre avec le projet. Zenless Zone Zero est attendu sur PC et mobile dans un premier temps, mais n’est pas exclu d’arriver sur d’autres plateformes plus tard. Pour l’instant, aucune date à l’horizon, cependant l’inscription à bêta fermée sur PC et mobile est disponible si vous souhaitez vous confronter aux Hollows dans l’univers de « New Eridu ».

Les deux titres semblent reprendre les codes de Genshin Impact et Honkai 3rd Impact : un univers immersif à explorer, des directions artistiques magnifiques, un scénario composé de rebondissements, et bien sûr, tout un roster de personnages avec chacun leur lot de chara design et leurs capacités spécifiques. On a hâte d’en apprendre plus sur ces deux titres dont miHoYo espère qu’ils seront dans la lignée du succès de Genshin Impact.