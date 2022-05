Zenless Zone Zero – miHoYo tease un jeu de tir en monde ouvert

Alors que les mises à jour de Genshin Impact sont à l’arrêt suite à la crise sanitaire en Chine et que les inscriptions à la bêta de Honkai Star Rail se poursuivent, miHoYo décide de dévoiler un nouveau projet : Zenless Zone Zero. Depuis quelques jours, la société chinoise avait mis en ligne un site mystérieux avec peu d’indices sur leur nouveau jeu : un vieux poste de télévision, des cassettes VHS et quelques posters accrochés au mur ainsi qu’un calendrier avec la date du vendredi 13 entourée. Le téléviseur diffusait plusieurs spots télévisés allant du flash info de la chaîne d’information locale à la publicité rétro, non sans rappeler l’univers de Fallout. Un univers qui semble donc très éloigné de celui de Genshin Impact.

Vendredi 13 est arrivé et c’est à travers un teaser digne d’un opening d’anime que le jeu se dévoile brièvement. Sur fond d’une bande-son rythmée, on peut apercevoir davantage l’univers citadin « New Eridu » dans lequel le joueur sera amené à évoluer, les personnages qui sont, comme miHoYo sait très bien le faire, très détaillés avec des tenues extravagantes qui reflètent leurs personnalités. Le système de combat ressemble davantage à Genshin Impact avec des combos dévastateurs assez dynamiques qu’à Honkai Strai: Rail et ses combats aux tour à tour.

« Explorez les Hollows avec votre équipe et combattez dans des labyrinthes vivants »

Cette indication laisse penser que les failles seraient des potentiels donjons et donc un système inspiré roguelike. Dans ce monde futuriste, le joueur aura le rôle d’un Proxy, chargé de protéger les personnes qui s’aventureraient dans les Hollows, des failles dimensionnelles qui ont détruit la civilisation moderne et qui cachent bien sûr des ennemis nommés Etherals.

Il s’agit d’un projet plutôt conséquent, qui a été rendu possible par l’ouverture en fin d’année dernière d’une branche de production au Canada et plus précisément à Montréal. On parlait déjà alors d’un tout nouveau jeu d’action et d’aventure en monde ouvert, intégrant un jeu de tir dans un univers post-apocalyptique.

Même s’il est encore trop tôt pour se prononcer, d’un simple coup d’œil à la vidéo, les joueurs peuvent déjà être rassurés : le studio semble avoir réussi à reprendre les éléments qui ont fait le succès de la région de Teyvat tout en proposant une nouvelle expérience dans un nouvel univers. On imagine bien sûr que l’aspect gacha ne sera pas très loin. Pour le moment, aucune date n’a été annoncée. Néanmoins, l’inscription à une bêta fermée est déjà disponible sur PC et iOS. On a hâte d’en savoir plus !