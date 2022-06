Sans surprise, le Summer Game Fest annonce The Last of Us pour PS5

Si la sortie de The Last of Us Part II avait été quelque peu entachée par la mise en ligne de longues minutes de gameplay, ici, Sony ne peut s’en prendre qu’à lui-même ! C’est en effet le site PlayStation Direct, boutique officielle distribuant jeux et matériels Sony, qui a mis en ligne un peu trop tôt ce qui devait être la grande annonce de cette soirée d’ouverture du Summer Game Fest.

Tout a depuis été confirmé, puisque la révélation qui n’en était plus une est venue conclure la soirée d’ouverture de ce non-E3 décidemment un peu mou. Neil Druckman en personne a fait le déplacement, accompagné pour l’occasion des acteurs du jeu, l’omniprésent Troy Baker (Joel) et Ashley Johnson (Elie), afin d’annoncer le remake de The Last of Us, qui, pour cette re-ressortie voit son titre gonflé d’un « Part I » faisant écho à sa suite.

Il s’agit d’une refonte graphique complète du jeu, les modèles, textures et animations ayant été retravaillés pour offrir une expérience à la hauteur de ce permet la PlayStation 5. Si Geoff Keighley est, comme il l’a répété à l’envie, « very very excited », de notre côté, l’attente est plus mesurée. Bien plus mesurée.

Bien sur que The Last of Us est un très grand jeu. Vous trouverez dans nos colonnes de nombreux articles qui ne tarissent pas d’éloges à propos du titre et de sa suite. Et si l’on accueille les remakes plutôt favorablement quand il permettent à un tout nouveau public de redécouvrir un jeu à la technique vieillissante (Yakuza Kiwami) ou même de complètement changer cette expérience pour en faire un jeu totalement contemporain (Final Fantasy VII Remake ou Resident Evil 2 Remake), en ce qui concerne The Last of Us, le jeu existe déjà dans une version « Remastered » accessible à tous sur PS4 et PS5 via la rétrocompatibilité. Si on ajoute qu’en plus, pour bénéficier du DLC Left Behind (pourtant présent sans condition dans l’édition Remastered), il faudra s’acquitter d’une édition spéciale baptisée Firefly et facturée – d’après la rumeur – 100$ (ce qui au taux de change du jeu vidéo correspond souvent à 100€ !!), la pilule passe difficilement.

Et puis, parce qu’on aime beaucoup les productions de Naughty Dog, on aurait préféré de très loin que le studio mette son temps et ses moyens au service d’un nouveau jeu… La seule vraie bonne nouvelle dans tout ça, c’est le le jeu a également été annoncé sur PC.

The Last Of Us Part I arrivera donc sur PlayStation 5 le 2 septembre prochain, et un peu plus tard sur PC. L’existence des deux éditions distinctes (simple et Firefly) reste à confirmer, mais tout le reste l’ayant été…