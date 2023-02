Genshin Impact – Qu’attendre de la version 3.5 ?

La nouvelle version 3.5 de Genshin Impact, prévue pour le 1er mars, a enfin été révélée. Cette fois-ci, ce sont les doubleurs du voyageur (Zach Aguilar), d’Albedo (Khoi Dao) ainsi que de Dehya (Amber May) qui se plient à l’exercice de présentation. C’est la région de Mondstadt qui sera mise à l’honneur dans cette version de transition, avec le retour de la fête des alizés. Pour autant, ce n’est pas une raison pour ne rien attendre de cette version du point de vue de l’histoire : une nouvelle quête d’archon, Caribert, sera disponible à partir de la 3.5. Elle signera le retour de Dainsleif dans le scénario, et, de manière plus inattendue, le retour de Kaeya.

Une quête d’histoire grandement anticipée par une partie des joueurs donc, puisque les liens entre Kaeya et Khaenri’ah sont un des plus grands mystères du jeu. Les quêtes avec Dainsleif sont toujours liées à de grandes avancées dans la progression de l’élucidation des mystères principaux. De plus, il sera également possible d’en apprendre plus sur Faruzan à travers une nouvelle série d’escapades, ainsi que sur Dehya, dont la quête de personnage, « Manticora Chapter: Act 1 », sera l’occasion de revoir certains personnages secondaires de la quête d’archon, comme Dunyarzad.

La version sera, comme d’habitude, divisée en deux parties. Pour ce qui est des bannières, la première partie sera composée de la première apparition de Dehya, ainsi que du retour, pour la première fois, de Cyno. La seconde partie, quant à elle, présentera les retours d’Ayaka, pour la seconde fois, ainsi que de Shenhe, pour la première fois. La seconde partie verra également l’arrivée d’un nouveau personnage quatre étoiles, Mika.

Seul nouveau personnage cinq étoile de la mise à jour, Dehya s’annonce être un DPS de feu manipulant une épée à deux mains. Centrale à la quête d’histoire de Sumeru, Dehya sera le second personnage de la région à rejoindre la bannière permanente, après Tighnari, dans la version 3.6. Cela la met bien entendu en concurrence avec Diluc, le DPS de feu à épée à deux mains apparu dans la première version du jeu.

Mika, quant à lui, semble arriver comme un cheveu sur la soupe dans la seconde bannière. Il est annoncé comme un personnage cryo, support pour les personnages physiques avec une lance. S’il s’offrira probablement une place de choix dans le scénario de la fête des alizés, il se faufile difficilement dans la phase 2 des bannières, dédiée aux personnages de glace spécialisés dans les dégâts élémentaires.

Pour ce qui est des événements, la version 3.5 s’annonce riche en activités disponibles. Avec la fête des alizés, divers événements font leur retour. Trois événements y seront strictement liés. Une chasse aux ballons, un événement de jeu de rythme, et un événement de photos.

D’un autre côté, l’événement « Spices From the West: Northerly Search » arrive à Mondstadt. « Fongus Mecanicus » est la seule réelle nouveauté au sein de ce roster de mini-jeux, et s’annonce être un mélange de l’événement de la 3.2, avec les champignons à dresser, et du théâtre mécanique, le tower defense revenu de manière régulière.

La version 3.5 semble laisser apparaître les limites de Genshin Impact en tant que jeu à gacha. Si les événements recyclés ne dérangent pas vraiment, les joueurs y étant habitués, la gestion des personnages commence à réellement poser question. En effet, malgré quatre bannières par mise à jour, les développeurs en arrivent à la situation où il est possible qu’un personnage n’apparaisse pas pendant plus d’un an.

C’est actuellement le cas du personnage Eula Lawrence, seul DPS physique cinq étoiles du jeu, qui est apparu pour la dernière fois en décembre 2021. Son absence de cette version est d’autant plus visible que Mika semble avoir été fait juste pour elle. Avant l’annonce des bannières de la version 3.5, c’était Shenhe qui était dans ce cas. D’un autre côté, des personnages comme Dehya, longuement attendus, se retrouvent cantonnés à la bannière permanente : peut-être que ce sera bientôt le moment pour augmenter encore une fois le nombre de bannières, afin de permettre plus de rotations de personnages ?

Dans Genshin Impact, comme dans n’importe quel jeu à gacha, les personnages sont le nerf de la guerre, c’est la raison pour laquelle les joueurs acceptent de mettre de l’argent dans le jeu. Bien entendu, la rétention de certains personnages populaires fait partie de la stratégie marketing d’Hoyoverse, afin de créer une angoisse dans la tête du joueur : et s’il ratait son personnage préféré, et qu’il ne revenait pas avant plusieurs longs mois ?

Reste à savoir si le studio réussira à maintenir l’équilibre fragile qui est en place depuis plus de deux ans, entre de nouveaux personnages qui doivent toujours être plus attirants et des anciens personnages qui restent toujours très populaires. Ce n’est pas la première fois que Genshin Impact fait face à ce genre de critiques, relatives à la gestion du contenu du jeu : de nombreux joueurs présents depuis longtemps estiment le contenu difficile trop rare, alors que les nouveaux joueurs peinent à pouvoir améliorer les personnages plus récents, qui nécessitent d’avoir pu explorer la majorité de la carte du jeu.

Nul doute que la version 3.5, avec des personnages de bannières majoritairement localisés soit à Inazuma (qui est bloquée derrière une limite de niveau), soit au fond du désert de Sumeru (à l’autre bout de la carte si on part de Mondstadt, la région de départ), risque d’exacerber cette sensation chez les joueurs qui choisiraient de prendre le train en cours de route.