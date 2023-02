Honkai Impact 3rd – Version Kiana, entre finalité et anniversaire

La prochaine version de Honkai Impact 3rd, datée pour le 16 février, s’annonce être un gros morceau. Curieusement titrée « version Kiana », elle signe la fin de la première partie de l’histoire de Honkai Impact 3rd et fait office de version de célébration du cinquième anniversaire du jeu.

Une mise à jour riche en contenu donc, avec deux nouvelles versions de personnages majeurs, le dernier chapitre d’histoire, et divers événements, qui n’ont pas encore tous été dévoilés.

La nouvelle la plus importante de cette mise à jour est donc l’arrivée du dernier chapitre de l’histoire de Kiana, qui confrontera les trois héroïnes à Kevin sous sa forme la plus menaçante. En plus de mettre en scène un nouveau boss, ce final promet un combat mettant en scène le trio dans leur dernière forme, dont deux seront révélées dans cette nouvelle version.

En effet, tout comme Bronya dans la mise à jour actuelle, Kiana et Mei atteindront elles aussi leurs formes finales. Kiana laissera tomber le manteau de l’herrscher des flammes pour devenir l’herrscher de la Finalité, et Mei reprendra le flambeau d’Elysia en devenant la nouvelle Herrscher de l’Origine.

Ces nouvelles versions sont respectivement de type IMG-Feu et IMG-Tonnerre, complétant de cette manière le trio avec la Bronya IMG-Glace de la version actuelle. Ces nouvelles versions visent à être une synthèse des différentes évolutions des personnages, tant dans les visuels que la technique. Il est bienvenu d’avoir une nouvelle version de Mei, alors que celle la précédant, la Herrscher du Tonnerre a déjà plus de deux ans. Kiana et Mei sont toutes deux des DPS élémentaires dont le style de jeu est au corps à corps, avec une variante aérienne pour Kiana.

De plus, Hoyoverse encourage les joueurs à construire une team avec le trio principal. Non seulement Bronya a été imaginée comme leur parfait support, mais en plus déployer les trois personnages dans la même équipe débloque un QTE exclusif. Ce QTE octroie un bonus de dégâts élémentaires lorsqu’il est activé.

Bien entendu, qui dit nouveaux personnages dit nouveaux équipements : Mei et Kiana arrivent avec un set de stigma optimisé ainsi qu’une arme chacune. Les sets de stigma, « In the name of Finality » et « In the name of Origin » sont créés sur le même modèle que ceux de Bronya, et représentent chacun les temps forts vécus par les personnages au cours de leur aventure.

Si cette version va donner du fil à retordre aux collectionneurs les plus motivés, ils ne sont pas au bout de leurs peines : qu’ils soient payants, ou possible d’obtenir grâce à l’avancée dans l’histoire, divers skins seront disponibles dans cette mise à jour.

De plus, les événements ne sont pas en reste sur cette mise à jour : d’un côté, les joueurs pourront profiter de la suite de l’événement de la version actuelle, Bustling Symphony : II. Au coeur de cet événement, un mini jeu de style side scroller, où il sera possible d’incarner les personnages de Saint-Freya ainsi que les Chasseurs de Flammes. Cet événement permettra non seulement d’accumuler quelques précieuses gemmes, mais aussi de débloquer un skin pour Rita Rossweiss sous sa forme Fallen Rosemary.

De l’autre, un événement de combat sera proposé aux joueurs : Mirage Rift. Fonctionnant sur le même principe que le domaine Elyséen. Concentré sur les combats, ce sera l’occasion de tester ses personnages, ainsi que d’autres version d’essai, au plus haut potentiel. Tout l’intérêt de l’event repose sur la possibilité de mélanger différents signets, qui améliorent différents aspects de la valkyrie déployée.

Enfin, cette version n’est pas seulement la fin du scénario, c’est aussi l’anniversaire du jeu. Et qui dit anniversaire, dit généralement récompense quand il est question d’un gacha. Dans le cas de Honkai Impact 3rd, la version Kiana sera l’occasion de faire le plein d’armes. Non seulement la nouvelle Mei est gratuite pour peu que l’on termine le scénario de la nouvelle version avant le 6 avril, mais il sera en plus possible de récupérer un de ses trois stigmas.

De plus, la bannière d’arme qui lui sera dédié permettra de récupérer une quarantaine de cartes de ravitaillements dédié, à coup de cinq cartes récupérées pour dix tirages effectués sur la bannière. Ce sera l’occasion de récupérer un DPS tonnerre efficace : pensez à préparer vos supports !

S’ajoute à tout cela que Hoyoverse propose des soldes sur les bannières de FOCA select : les joueurs disposeront de 30% sur ces bannières mettant trois personnages à l’honneur se succédant rapidement lors des premiers tirages. Si les personnages présents sont les mêmes que ceux de la version chinoise, pour lesquels nous avons plus d’informations, alors cela permettrait de pouvoir se procurer Bronya Herrscher de la Vérité ainsi que son équipement.

Même si les développeurs répètent que cette version est la fin de la partie 1 de l’histoire, il est difficile de ne pas avoir l’impression qu’il s’agisse réellement de la fin de Honkai Impact 3rd. Difficile d’imaginer une suite au récit que Hoyoverse développe depuis cinq ans déjà. Plus encore, Honkai est un gacha. Il doit donc répondre à la dure loi du plus fort, avec des personnages plus anciens qui disparaissent car plus faibles que les neufs. Or, il y a une limite à cette logique : comment les développeurs pourraient-ils emmener Honkai plus loin, alors-même que le visage du jeu est devenu un dieu tout puissant ?

Une version avec énormément de contenu donc, mais qui laissera sans doute le joueur à la croisée des chemins à la fin : serait-ce le moment pour Hoyoverse de rendre le mode « a Post-Honkai Odyssey » principal, une fois l’histoire de Kiana terminée ?