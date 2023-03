Persona 5 – À la conquête du public chinois

Atlus est de retour avec sa licence Persona, et ce, un peu moins de deux mois après les rééditions de Persona 4 Golden et Persona 3 Portable sur de nouveaux supports. Cependant, petite déception, ce n’est pas avec le sixième opus tant attendu des fans. Non, l’annonce dont il est aujourd’hui question concerne plutôt un énième spin-off de Persona 5. Mais, contrairement à ce que l’on a pu connaître avec, par exemple, le muso Persona 5 Strikers ou encore le jeu de rythme Persona 5: Dancing in Starlight, il ne s’agit pas d’exploiter les héros d’origine ou d’utiliser un style de jeu qui diffère de l’épisode canonique.

Un nouvelle aventure ?

En effet, celui que l’on nous a dévoilé sous le titre de Persona 5: The Phantom X présentera, semble-t-il, les mêmes mécanismes mis en avant dans le J-RPG de base, en plus de posséder un style graphique très similaire. Les combats au tour par tour, les diverses activités annexes, le système de confiance et tout ce qui a fait le sel de l’opus de base devrait donc y figurer. En vérité, si l’on fie aux premières informations qui ont circulé et aux images (relayées par Gematsu), seul le casting constitue la seule nouveauté du titre. Avec ces nouvelles têtes, le joueur sera amené à parcourir les rues de Tokyo, les explorer et combattre avec l’appui des fameuses créatures : les personæ. C’est même si l’on peut se demander ce que cet épisode apportera de plus à celui déjà sorti. N’aura-t-on pas un schéma tout à fait similaire ?

Toutefois, cette question n’a peu d’importance. Car, finalement, l’équipe en charge n’a aucune réelle prétention. Par là, il faut entendre que ce n’est pas vers l’originalité que l’on compte se tourner, mais plutôt vers une tentative d’adaptation. Avec The Phantom X, Atlus et P Studio souhaitent avant tout faire de l’œil au public chinois, tant et si bien, qu’il y a peu de chances de le voir un jour paraître à l’international. D’ailleurs, selon les mots partagés, c’est dans cette intention qu’il a totalement été pensé par le studio local Black Wings Game Studio. À croire qu’il existera des références et autres spécificités qui ne pourront être totalement partagés par une plus large population…

La force du mobile

Il est donc limité sur le plan géographique, mais aussi l’est-il en termes de plateforme. À vrai dire, le jeu prendra la forme d’une sorte de divertissement très appréciée en Chine : un free-to-play mobile (Android et IOS). Et, bien entendu, il sera également question de micro-transactions. Comment se manifesteront-ils ? Se cantonneront-ils simplement à des éléments cosmétiques ? On ne le sait et nul besoin de réellement le savoir… Doit-on rappeler que l’on est pas réellement concerné par le jeu ?

Toutefois, à défaut d’être approché par tout le monde, le titre marque en quelque sorte un petit événement pour la licence lorsqu’il paraîtra (à une date encore inconnue). C’est que, pour la première fois, elle s’aventurera ailleurs que sur consoles et PC. Une ambition qui n’était plus réellement un secret, depuis la brève annonce survenue en 2021. Certes, elle tentait de préserver un léger mystère sur l’identité du titre, mais les éléments alors fournis étaient largement suffisants pour se faire une petite idée sur la chose. Il aura alors fallu jusqu’à aujourd’hui – à l’approche des playtests du 29 mars – pour être fixé.

Avec Persona 5: The Phantom X, Atlus et P Studio continuent ainsi d’étendre sa franchise vers un plus large public, histoire de la faire partager à un peu plus de joueurs. Et donc, après les joueurs Xbox et Switch notamment, c’est au tour de la population chinoise d’être un peu plus concernée, laquelle semble posséder un potentiel assez peu exploité. Pas qu’elle n’ait jamais entendue parler de la série culte, cela est peu probable… Pour autant, il n’est pas impossible que cette dernière ne soit connue que d’un public d’initiés. Le format mobile permettra, au contraire, de ratisser plus large, d’autant qu’en Chine, il existe en effet un véritable marché du jeu mobile. Maintenant, il reste juste à voir si la qualité du jeu sera au rendez-vous…