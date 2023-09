Honkai Impact 3rd – Direction Mars pour la partie 2

Cela fait sept ans que les aventures de Kiana ont commencé dans Honkai Impact 3rd. Les joueurs ont pu découvrir la fin de son histoire dans la « version Kiana » en février de cette année. S’est alors posée la question : qu’en est-il de la suite? Da Wei, président de Hoyoverse, a tranché la question lors d’une vidéo publiée sur les réseaux, Youtube, Twitter, et Bilibili, où il présente la « partie 2 » de Honkai Impact 3rd.

Cette nouvelle version, prévue pour février 2024, promet aux joueurs beaucoup de nouveautés : ils suivront un nouveau cast, qui évoluera sur la planète Mars, le tout rendu plus beau et interactif que jamais grâce à un nouveau moteur. Une chose est claire : Kiana et ses amies appartiennent au passé, le récit de la partie 2 sera jouable sans connaitre le récit de la partie 1.

Ce qui parait évident, pour le meilleur comme pour le pire, c’est que les développeurs du studio ont mis à profit les enseignements de leur projet le plus connu, Genshin Impact, dans la création de cette partie 2. Elle proposera un univers riche, dans lequel le joueur sera libre de se déplacer. Cependant, Hoyoverse n’oublie pas ce qui fait la force et la différence de Honkai Impact 3rd avec son petit frère, en gardant toute la nervosité des combats. Leur aspect aérien, généralement réservé à quelques Valkyries pour l’instant, sera accessible à l’entièreté des nouveaux personnages.

De plus, ce ne sont pas les seuls changements auxquels il faudra s’attendre : le jeu fait intégralement peau neuve, cela inclue l’intégralité des menus du jeu. Un lifting bienvenu : en sept ans, il est évident que le jeu a tellement évolué que sa présentation en est devenue brouillonne, et les menus, compliqués à naviguer.

Avec cette partie 2, Hoyoverse fait un choix de stratégie audacieux. Le scénario et l’esthétique du jeu prennent tous deux un tournant radical. Le nouveau récit est compliqué à appréhender, puisque l’histoire d’Honkai Impact 3rd est en réalité la suite d’un autre jeu. Les fans de la première heure du studio ont suivi cette histoire pendant une dizaine d’années, d’abord avec Gun Girl Z.

Il est donc compréhensible que les réactions à ces annonces soient mitigées. Mais ne s’agit-il réellement que d’une nostalgie mal placée ?

L’âge de Honkai Impact 3rd n’a pas impacté son esthétique seule. C’est toute la philosophie du jeu qui est un reflet de la conception dont Hoyoverse, alors Mihoyo, se faisait du jeu vidéo. Le studio, encore jeune à l’époque, n’avait pas rodé son système. Cela fait d’Honkai Impact 3rd un titre réellement à part dans les jeux produits par Hoyoverse.

Si c’est la force narrative du titre qui lui permet de développer un public fidèle, il est certain que cette refonte graphique et technique est nécessaire pour que le jeu perdure et réussisse à renouveler son public.

Pour autant, il est évident que le public attaché à Honkai l’est aussi grâce à cette philosophie qui fait l’identité du titre. Avec des changements aussi radicaux, il n’est pas certain qu’elle n’en ressorte intacte. Innover, en conservant son identité : voilà le jeu d’équilibriste auquel Hoyoverse est obligé de jouer.

La refonte graphique du jeu place Honkai Impact 3rd dans les mêmes standards que les autres titres populaires du studio, avec une esthétique lisse et épurée. Bien qu’elle permette de rendre les menus plus digestes, il est certain que l’on y perd, si ce n’est du charme, une partie de ce qui faisait l’identité visuelle du titre.

Il en va de même pour ce qui est des personnages. L’un des points qui tranche le plus avec la partie 1, c’est bien le nouveau protagoniste : Dream Seeker. Le personnage est pensé pour être un avatar du joueur plutôt qu’une partie intégrante du récit. Si cela peut être positif pour l’immersion du joueur, cette qualité d’avatar est l’un des éléments régulièrement reproché à Genshin.

Le personnage devant être une représentation du joueur, il est pensé pour être le plus lisse possible. C’est donc un personnage sans défaut, sans marge de réelle progression. Un poids mort pour le récit. De plus, pour la première fois, un personnage de Honkai Impact 3rd sera jouable sous une forme masculine. Cela fait débat, puisque cette règle du « tout féminin » dans les personnages jouables avait barré la route à certains personnages les plus mémorables du jeu.

De manière générale, ce choix de faire entièrement peau neuve pour ce qui est des personnages jouables est surprenant. Honkai Star Rail, avec Welt Yang, ainsi que les nombreux designs inspirés des personnages de Honkai Impact 3rd, semble être le successeur ayant la continuité la plus claire avec la partie 1. C’est un choix d’autant plus étrange que la partie « 1.5 », actuellement en cours, met en place de nombreux arcs narratifs autour des personnages secondaires de la partie 1. Il semble compliqué de leur offrir une fin satisfaisante avant le début de ce nouvel arc.

Le mot d’ordre de cette partie 2 semble être « uniformisation ». Une uniformisation nécessaire, qui permettra, sans aucun doute, à ce qu’Honkai Impact 3rd rejoigne la qualité de Honkai Star Rail et Genshin Impact. En même temps, ce sera forcément un passage difficile pour les vétérans du titre. La vidéo d’annonce de la partie 2 est l’une des rares annonces de Honkai Impact 3rd qui a eu une réception mitigée. La partie 2 a pu causer de fortes réactions, certains joueurs allant jusqu’à la considérer comme une trahison de la partie 1.

Une partie du rejet de cette partie 2 naît du lien que ces vétérans ont formé avec les personnages du jeu. Un lien qui est inhérent à la forme du jeu, puisqu’en tant que free-to-play mobile, il est fait pour s’inscrire dans la routine des joueurs. Plus encore : en tant que jeu à gacha, le modèle économique-même du titre repose sur la capacité de ses personnages à capter l’attention des joueurs, leur capacité à produire un affect. Pour quelqu’un qui aurait commencé à jouer lors de la sortie du titre, Kiana et ses amies l’auront suivi pendant sept réelles années.

Il apparait clair qu’il ne s’agit pas d’une question de qualité. S’il est évident qu’une Partie 2 réussie, à terme, pourra convaincre la majorité des joueurs, ce n’est pas ce qui fera pencher la balance pour ceux qui n’arriveront pas à dire au revoir à la Partie 1. La popularité de Honkai Impact 3rd est tributaire de l’attachement du public à ses personnages. Cela met alors un poids supplémentaire sur les développeurs de Hoyoverse : il s’agit de réussir à convaincre de la valeur de cette continuité, tout en forçant les joueurs à accepter le départ de leurs personnages préférés. Reste à voir si les équipes de Da Wei seront à la hauteur de la tâche.