Dead by Daylight – Un nouveau skin légendaire Silent Hill

Après un récent DLC qui étoffe à merveille le lore de l’Entité, Dead by Daylight attise l’impatience de sa communauté sans dévoiler l’ombre d’un nouveau chapitre. Car le vrai prochain événement à attendre du jeu en ligne asymétrique, c’est l’arrivée prochaine de la terrifiante fête d’Halloween qui fut parfois boudée par le titre.

Cette année organisé par Behavior, il s’annonce réjouissant, avec au programme divers ajouts de cosmétiques très particuliers (dont un légendaire plus qu’attendu par les fans de Silent Hill), ainsi que la continuité des grosses mises à jour graphiques apportées aux environnements et animations.

Pour le moment, la refonte totale de Dead by Daylight ne concerne que trois niveaux : la propriété Yamaoka (carte à l’ambiance est-asiatique affiliée aux tueurs de l’Oni et de l’Esprit), l’institut de Léry (centre de traitement dans lequel opérait le Docteur) et la propriété Macmillan de l’adorable Piégeur.

Mais le studio ne compte évidemment pas s’arrêter là, et assure une nouvelle fournée de maps mises à jour très rapidement, accompagnée d’une refonte de tous les personnages et de leurs animations.

La deuxième floppée de nouveautés planifiée pour les jours prochains se retrouve dans la boutique de Dead by Daylight et mettra à disposition des skins flambant neufs plutôt prometteurs, tels qu’un set pour GhostFace réalisé en partenariat avec le créateur du personnage, et (enfin) un premier costume alternatif pour LeatherFace alias le Cannibale qui avait été privé de tout cosmétique jusqu’ici.

Toujours pour Halloween, plusieurs collections sur ce thème sont prévues pour quatre personnages dont les deux petits nouveaux : le survivant Felix et son tueur associé, Le Fléau. Sans oublier le nouveau skin légendaire déjà disponible pour le personnage de Cherly Mason, qui lui permettra de revêtir l’apparence de la désinvolte policière Cybil Bennet indissociable de la série des Silent Hill.

Dead by Daylight joue donc astucieusement ses cartes pour répondre aux plus grandes demandes de la communauté, tout en gardant ses plus gros projets à venir sous silence. Reste à voir quels effroyables surprises nous attendent encore pour la fête des morts.