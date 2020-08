Dead by Daylight – Le chapitre XVII amène une refonte graphique totale

Après un chapitre riche en surprise notamment avec l’ajout du célèbre Pyramid Head de Silent Hill et l’annonce officielle du cross-plateform à venir, Dead by Daylight nous revient déjà avec de plaisantes nouvelles.

Depuis sa dernière mise à jour, accompagnée de ses nombreux défis mensuels, il est enfin possible de retrouver tous les joueurs PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC sur les mêmes serveurs ! Ce qui en plus de réduire drastiquement le temps de recherche de partie, assure au passage d’un contenu similaire accessible pour tous. Le tout en proposant bien évidemment, de limiter les matchmaking au survivants de notre plateforme uniquement.

Parlons du petit dernier dans la désormais large méta auquel nous a habitué Dead by Daylight ; le Fléau, personnage original grossissant le lore du jeu, qui avait déjà été teasé par des indices placés ici et là, liées à d’étranges seringues de fluide fluorescent. Il déploie un gameplay à la croisée de Légion et de sa capacité de course et de l’Oni pour sa charge offensive. Pour être plus clair, vous disposez de cinq charges vous permettant au choix de rusher à travers la map, ou rebondir contre un élément du décor afin d’enclencher une attaque ruée mortelle.

Le fléau apporte avec lui un nouveau survivant, qui, à défaut de nous sortir une nouvelle carte associée à son background (le terrain de la Chapelle toujours sans tueur approprié), s’assortit d’une large palette de capacités.

On regrettera cependant que même sa voix ne soit qu’une réutilisation du sound-design de Steve, sorti en même temps que le DLC Stranger Things.

Pour finir, il est un ajout qu’on ne peut ignorer, attendu de pied ferme depuis son annonce depuis le dernier stream de Behaviour, la refonte graphique de presque toutes les cartes justifiant un futur portage sur la prochaine génération. Ne se contentant pas d’un simple glow-up de toutes les textures et animations, cette refonte modifie des parties entières de carte bien connues pour ajouter diverses portes cassables et autres changements de game-design.

Encore un peu de patience, pour voir se profiler tout ce beau contenu changeant drastiquement les habitudes des survivants de la brume. Dans l’espoir de diversifier un peu plus l’expérience de jeu qui voit sa communauté grossir avec le temps.