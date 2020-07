La franchise Silent Hill rejoint le casting de Dead by Daylight

Le all-star vidéoludique d’horreur s’ouvre aux licences de jeux !

Pas peu fier de compter parmi ses guests les icônes les plus emblématiques du grand écran horrifique telles que Micheal Myers d’Halloween ou Jigsaw de la saga du même nom, c’est désormais du côté du patrimoine vidéoludique que le jeu en ligne Dead by Daylight vient piocher ses contenus additionnels. Marquant ainsi cette ouverture à un tout nouveau champ de possibilités, en s’associant avec probablement unes des plus emblématiques séries d’angoisse virtuelle : Silent Hill.

Il y a quelques mois, Behaviour Interactive avait déjà créé la surprise en incluant dans son roster le désormais célèbre Démogorgon, issu de la série Stranger Things. Et tandis que les fans épluchaient tous leurs fiches d’émissions de frissons favorites, afin de deviner quelles créatures allaient potentiellement les poursuivre dans une prochaine mise à jour, ils étaient bien loin d’imaginer la surprise qui les attendait !

Pourtant, les développeurs tentent bien souvent de brouiller les pistes, suggérant çà et là une probable arrivée de Candyman, quand il ne fallait finalement que retenir le design du quatrième anniversaire pour y deviner les formes du casque triangulaire indissociable du bourreau de Silent Hill, accompagné de Cherly Mason, à la fois fille du héros principal dans le premier volet et jouable dans le troisième épisode – on la retrouve d’ailleurs également dans les adaptations cinématographiques dans lesquelles elle tient une place centrale. Justifiant son choix, par rapport à Cybil, tout aussi symbolique dans la licence, mais tenant une place moins prépondérante.

Ce fut probablement un choix nettement moins cornélien pour le tueur, qui n’apparaît peut-être pas autant que les mythiques infirmières empruntées à l’univers de L’échelle de Jacob, mais dont les entrées en scène sont largement plus lourdes de sens (et d’une violence aussi exquise qu’exacerbée !). L’on prend en exemple son gameplay, aussi brutal qu’efficace, qui risque de chambouler la méta en proposant une façon alternative de tuer ses victimes sans avoir à les suspendre aux crochets.

https://www.youtube.com/watch?v=N8VGnRN5-mc

Les deux personnages sont évidemment accompagnés de compétences qui leur sont propres, adaptant leurs traits de personnalité, que ce soit via une connaissance de l’autre monde pour Cheryl, ou avec la capacité de traquer de loin et surprendre ses adversaires pour Pyramid Head. Ainsi qu’une nouvelle map tout bonnement incroyable de fidélité, fourmillant d’easter-eggs en série et de possibilités de stratégies innovantes, nous ramenant dans notre bonne vieille école de Midwich visitée maintes fois dans la série Silent Hill.

C’est donc un DLC à la fois rempli de consécration et d’espoir pour la suite du jeu asymétrique, nous permettant de rêver pour les prochains mois sur le fait d’incarner un Chris Redfield de Resident Evil, ou pourquoi pas Slenderman déjà plébiscité de nombreuses fois par la communauté. Les paris sont lancés !