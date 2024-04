Stellar Blade – Les tests et avis sont tombés et ça sent très bon

Stellar Blade. Voilà un jeu qui fait couler beaucoup d’encres depuis son annonce par Sony et le studio sud-coréen Shift Up. Que ce soit dans nos colonnes ou dans celles de nos confrères, et plus généralement sur la toile, le beat’em all hybride mettant en scène la « charmante » Eve a connu quelques polémiques au fil du temps. La principale étant celle liée au sexisme et à l’hypersexualisation de l’héroïne dont les formes généreuses étaient mises en avant lors des différents trailers diffusés pour promouvoir le jeu.

Chacun aura son avis sur cela, mais une chose est sûre, depuis que l’on a pris en main le titre lors de la sortie de sa démo sur le PlayStation Store, nous avons compris que derrière cet habillage graphique des plus démonstratifs, se cachait un actionner bien plus profond qu’il n’y parait.

En attendant notre test qui devrait arriver très prochainement, nous vous proposons un petit récapitulatif de ce que nos confrères de la presse jeu vidéo ont pensé de Stellar Blade. Car avec un score Metacritic de 82 et de très bonnes notes, le jeu semble tenir ses promesses et proposer une expérience grisante. Pour l’occasion, nous vous proposons même de découvrir le trailer de lancement du titre.

Alors oui, Stellar Blade est une bonne surprise finalement et même si certains sites n’ont pas forcément accroché à la totalité de ce qu’il propose, de manière générale les avis sont plutôt élogieux. Pour commencer ce passage en revu des différents tests (attention, vous comprendrez que l’on ne pourra pas tout prendre en compte), nous allons à titre indicatif énumérer quelques notes et ensuite voir ce qui a plus ou non dans ce Stellar Blade. Car, vous le verrez, il y a quelques points de concordances dans ces différentes critiques.

JVC : 17/20

: 17/20 Jeuxactu : 17/20

: 17/20 Gameblog : 8/10

: 8/10 ActuGaming : 8/10

: 8/10 Millenium : 80/100

: 80/100 GamesRadar+ : 3,5/5

: 3,5/5 Destructoid : 8/10

: 8/10 Game Informer : 8,5/10

: 8,5/10 VG247 : 4/5

: 4/5 TheSixthAxis : 7/10

Comme vous pouvez le constater, les notes données au jeu de Shift Up sont plutôt bonnes par ces quelques sites spécialisés dans le jeu video. D’autres, qui comme nous ne préfèrent pas appliquer un système de notation sur leurs tests, se montrent aussi agréablement surpris par Stellar Blade. Pour Kotaku par exemple, le titre est certes imparfait, notamment sur le traitement accordé aux personnages et sur les séquences de plateformes, mais est remarquable dans ces meilleurs moments. Et cela résume assez bien ce que pense la presse du jeu de manière générale.

La plupart des testeurs mettent en avant le côté grisant du gameplay, surtout grâce à un système de combat bien pensé et d’un dynamisme fou. Tous parlent aussi du côté épique de certains affrontements, comme face à certains boss, aussi grâce à une mise en scène inspirée. Néanmoins, les avis convergent quant à un manque de justesse sur la jouabilité, on parle là de quelques approximations au niveau des esquives et des parades, mais aussi et essentiellement de séquences de plateformes parfois frustrantes dû à des sauts assez imprécis.

L’autre point noir serait lié à la trame narrative finalement décevante dans le sens où les différents personnages, et davantage Eve, sont sous-exploités au possible. Il faut comprendre par là que bien que le background et l’histoire qui se joue devant nous sont intéressants, la narration est elle plutôt maladroite et impersonnelle. Cependant, il s’avère que des climax et rebondissements bien sentis interviennent occasionnellement pour relancer l’intérêt du récit. Le jeu est aussi jugé comme très généreux sur son contenu et sur ses mécaniques de jeu plutôt variées, et proposent nombre de choses à débloquer, comme ces fameux costumes qui ont tant fait parler.

Et il est temps d’aborder l’hypersexualisation d’Eve et autres personnages, même si finalement, on n’est pas non plus face à un titre qui mise tout là-dessus. Mais globalement, oui, Stellar Blade en fait souvent trop. En cause aussi les costumes que l’on débloque qui s’avèrent être de mauvais goût si l’on en croit Gameblog par exemple. Si certains sites ont décidé de ne pas parler de ce parti pris, JVC en tête (mais est-ce étonnant ?), d’autres n’hésitent pas, comme thesixthaxis, à en faire l’un des gros points négatifs du jeu.

Par ailleurs, JeuxActu se permet même de justifier l’injustifiable en comparant Eve à 2B de Nier Automata ou encore à Bayonetta, en oubliant au passage que le design de ces personnages répondaient à bien plus qu’une simple suggestion érotique pour flatter l’œil du joueur comme ici. Il y a dans ces deux licences un véritable élan narratif derrière tout cela, et cela ne semble être absolument pas le cas pour le titre de Shift Up.

En fin de compte, il paraît bien y avoir un réel très bon jeu derrière l’artificialité de la plastique de Stellar Blade. Un univers post-apocalyptique engageant aussi, même si redondant visuellement et dans son level design si l’on en juge ce que l’on a lu, mais qui est porté par une direction artistique inspirée. De même que la bande-son est jugée comme étant diablement efficace et magistrale par moment.

En somme, le jeu convainc un peu près tout le monde, bien que des problèmes demeurent et sont soulignés, il parvient à tirer son épingle du jeu en proposant un mix réussi des genres en s’inspirant de Sekiro, Nier Automata et autre Bayonetta. Un hit en puissance pour Sony et sa PlayStation 5 qui pourrait bien donner naissance à une nouvelle franchise forte.