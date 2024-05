Les résultats d’AMD plombés par les mauvais chiffres de Xbox ?

Si Nvidia est le roi du monde, notamment grâce à ses grandes réussites dans le domaine de l’intelligence artificielle, son concurrent AMD connait lui quelques secousses. Sa branche jeu vidéo, notamment, s’est écroulé ce premier trimestre 2024 de pas moins de 50% par rapport à la même période l’an dernier.

En cause, les cartes graphiques Radeon et les SoC (pour System on a Chip, on vous en parlait dans notre article sur la future Switch 2), mais aussi les puces qui équipent les PS5 et Xbox Series. Et justement, on sait que les ventes de ces dernières n’étaient vraiment pas bonnes… De quoi plomber les résultats d’AMD ? Peut-être en partie.

Le fondeur ne pointe pourtant pas son partenaire du doigt (c’eut été mal élevé), mais évoque de façon générale une baisse des revenus pour les puces « custom », mettant dans le même sac Xbox et PlayStation, qui sont entrées toutes deux dans la deuxième partie de leur cycle de vie. Le « rush » sur les consoles a forcément ralenti.

Certains commentateurs évoquent aussi un positionnement malhabile d’AMD quant au marché des GPU. Le fabricant aurait, selon eux, voulu courir derrière Nvidia et ses cartes graphiques hors de prix sans avoir l’image de marque de ce dernier (et le taux de compatibilité…) lui permettant ces positionnements tarifaires. Bon nombre de cartes graphiques « haut de gamme » d’AMD lui resteraient sur les bras. Un comble quand on se souvient de la chasse au trésor que représentait l’achat d’un GPU de dernière génération il y a 2 ou 3 ans !

Tout n’est pas noir, néanmoins pour AMD, qui voit ses revenus globaux grimper de 2% ce trimestre par rapport au premier trimestre 2023, pour s’établir à 5,5 milliards de dollars. Les CPU Ryzen se vendent en effet comme des petits pains, et la branche « data centers » connait une croissance fulgurante, avec 80% d’augmentation par rapport à l’an dernier.

Malgré la petite déconvenue qu’il lui a causée, AMD n’est pas fâché avec le jeu vidéo et équipera encore la prochaine PS5 Pro. Si celle-ci connait le succès (et le contraire serait une véritable surprise !), la branche gaming d’AMD pourrait retrouver des couleurs…