SFF Enthusiast GeForce – Nvidia veut pousser les mini-PC avec un nouveau label

Le Stem Deck et les machines qui l’ont suivi (Rog Ally…) ont largement rapproché le gaming PC et le gaming console, brouillant les pistes entre les deux univers longtemps rivaux. D’ailleurs personne ne sait vraiment comment il faut qualifier le Steam Deck : console de jeu ? PC ultra-portable ? Avec la volonté de créer un nouveau label, Nvidia s’inscrit dans ce mouvement qui efface les frontières.

En effet, le constructeur de cartes graphiques a annoncé travailler avec ses partenaires à la création d’un label autour du « Small Form Factor », autrement dit, ces PC fixes qui se rapprochent des Xbox et PlayStation et tiennent dans de toutes petites boites, à l’image des Mac mini. Après des années où, à vouloir s’éloigner de l’univers des consoles, les boitiers de PC se sont rapprochés de celui du tunning (!), prenant soit toute la place sur le bureau, soit toute la poussière sous ce dernier, il est peut-être temps effectivement de prendre de nouvelles habitudes.

Avec leur boitier compact, les PC SFF (parfois qualifié de mini-PC en français, une appellation un peu floue) rencontrent deux soucis majeurs : la taille de plus en plus imposante des cartes graphiques modernes les obligent à s’en passer, et à donc se priver du volet gaming ; d’autre part, leur taille réduite rend plus compliqué la circulation de l’air, et donc la dissipation de la chaleur, réduisant alors les performances des machines.

Résultat, sur le marché, on trouve des machines SFF comme le stylé MSI MPG Trident 3, qui fera très correctement tourner les derniers AAA, mais n’est finalement pas « si petit » que cela, et est surtout très cher. De l’autre côté du spectre, (vraiment) petit et beaucoup moins cher, on trouve le PC Intel NUC 12 Enthusiast, équipé, comme son nom l’indique, d’un GPU Intel, nouvel arrivant sur le marché et souffrant encore de nombreux problèmes de compatibilité.

Ainsi, l’offre n’est pas idéale, et l’idée d’un label poussé par Nvidia et qui serait baptisé SFF Enthusiast GeForce permettrait de faire émerger ce marché et un catalogue de produits plus étendu. On note que c’est bien d’un label qu’il s’agit, et non pas d’une nouvelle marque chez Nvidia. La volonté est donc bien d’inciter les constructeurs à rendre compatibles les différents composants (des cartes mères aux alimentations…). On imagine aussi que cela devrait pousser Nvidia lui-même à réfléchir à proposer des cartes graphiques moins imposantes.

Et avec cette volonté de réduire un peu les volumes, rêvons, pourquoi pas, à un chemin qui mènerait doucement à une sorte de « sobriété des jeux vidéo », où ces derniers n’auraient pas forcément besoin de tourner en 8k à 120fps avec Ray Tracing et DLSS 3.0 à fond pour être de bons jeux ?