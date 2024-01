Steam Deck et consoles-PC – Le MSI Claw entre dans la course

C’est l’un des phénomènes de l’année 2023 : l’explosion des consoles portables basées sur des systèmes PC, ou, selon l’angle de vue adopté, des mini-PC montés dans des boitiers de consoles portables. Tout comme Apple n’a pas inventé le smartphone (malgré la croyance populaire), Valve n’a pas inventé le concept. Le chinois GPD en propose depuis déjà pas mal d’années, et Alienware, branche gaming de Dell, avait présenté au CES 2020 son prototype UFO, un PC contenu, en gros, dans un boitier Switch (avec contrôleurs détachables, …). Mais comme Apple avec l’iPhone, c’est bien Valve et son Steam Deck qui ont imposé le concept, notamment grâce à une politique tarifaire agressive.

Depuis la sortie de la machine de Valve en 2021, voyant qu’il y avait désormais un marché, les constructeurs multiplient les propositions sur le segment, avec notamment Lenovo et son Legion GO, ou Asus avec le ROG Ally.

Et c’est au tour de l’américain MSI, que l’on connait surtout pour ses PC orientés gaming, de proposer à son tout sa machine sur le modèle du Steam Deck (et donc de la Switch…). Baptisée MSI Claw (griffe, en V.F.), la console ne devait être dévoilée qu’à l’occasion du CES, la grand messe tech qui se déroule à Las Vegas du 9 au 12 janvier prochain. MSI s’était juste fendu d’un tweet énigmatique, qui laissait comprendre que la marque se lançait sur le secteur, sans rien dire de plus…

A whole new breed of MSI dragon is coming.

Get a grip and stay tuned.

C’était sans compter sur le site VideoCarz.com, qui, à peine 24 heures après le teasing d’MSI a publié un article dévoilant non seulement des photos de la machine, mais aussi de nombreux aspects techniques. Malheureusement très, très « tech hardcore», les infos relayées par VideoCardz ne concernent ni la taille ou la définition de l’écran, ni le poids, l’encombrement ou l’autonomie envisagée de la console, ni même les ports présents ou le système d’exploitation embarqué (bref, tout ce qui fait qu’on se dirigera vers une consoles plutôt que l’autre).

L’article se concentre sur les « cores » et les « threads » dans une prose jargonnante qui nous échappe quelque peu. On aura quand même retenu que le fabricant américain a fait le choix d’équiper ce (cette ?) MSI Claw d’un processeur Intel (Core Ultra 7 155H) quand ses principaux concurrents (Steam Deck, Legion Go et ROG Ally) sont tous chaussés en AMD. Une petite bagarre de performances façon « guerre des consoles » se profile donc, ainsi que, on l’espère, une saine concurrence qui pourrait mener à des batailles d’optimisations bénéfiques pour les joueurs.

Le MSI Claw serait aussi équipé de 32 GB de RAM, là ou les concurrents n’en proposent que 16. Rien ne dit néanmoins qu’il ne s’agit pas là d’un modèle haut de gamme hors de prix, et qu’une console plus accessible soit aussi proposée, équipée elle de 16GB… Pour le reste des specs, on vous laisse vous reporter au comparatif très complet conçu par VideoCardz.com :

Bien entendu, même si tout cela semble très sérieux, rien n’est encore officiel et ces infos doivent encore être considérées comme des rumeurs. On attend donc l’officialisation par MSI, qui devrait arriver dans le courant de la semaine prochaine. Pro tip : si vous comptiez dépenser vos cartes cadeaux reçues à Noël dans l’achat de l’une de ces machines, il serait peut-être judicieux de patienter quelques jours !