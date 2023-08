Legion Go – Lenovo prêt à sortir son « Steam Deck killer »

Bien qu’arrivé assez tard sur le marché, précédé de plusieurs années par les machines GPD Win, le Steam Deck est à n’en pas douter un succès : ses promesses de faire tourner une grande majorité des jeux Steam sont tenues, même si ça et là des résistances se font plus dures (le portage PC de The Last of Us, qui a perdu son macaron « Deck Verified », ou Baldur’s Gate 3, qui se montre jouable, mais assez moche, à en croire les récentes critiques).

Comment la machine de Valve, pourtant assez réputé pour rater ses produits hardware, s’est-elle imposée là où les mini-PC de jeu GPD Win sont toujours restés un produit de niche ? L’argument du prix, bien entendu, entre dans la balance (même le modèle le plus cher reste bien en deçà des prix des laptops « gaming », rarement étiquetés sous les 1 200€).

Mais surtout, il y a eu l’effet Switch, et ses innombrables portages qui ont donné lieu au mouvement « but on Switch ». Les Celeste, Dead Cells, Furi, et même Skyrim ou Diablo 3 redécouverts à la sauce portable (c’est-à-dire, ne nous mentons pas, affalé dans le canapé) ont pavé la voie pour ces machines hybrides (tiens, là aussi comme la Switch) mi-PC, mi-consoles portables.

Et depuis la sortie du Steam Deck, chaque constructeur y va de sa machine. Ainsi, on a pu découvrir le chinois Aya, et ses consoles Neo, au prix toutefois moins engageant que la console de Valve, ou encore tout récemment la concurrence plus sérieuse du ROG Ally de chez Asus, avec ses 16go de RAM, son écran en 120hz, et son duo CPU/ GPU de chez AMD, dont le tout nouveau processeur AMD Z1 Extreme, justement dédié au jeu portable.

Et alors que ce ROG Ally semblait bien parti pour tout emporter sur ce marché naissant mais particulièrement dynamique, c’est Lenovo qui dégaine sa machine. Le constructeur chinois est plutôt réputé pour son audace en termes de design, mais ici, il double en vérité un (peut-être) futur concurrent, puisque sa console-PC, qui serait baptisée Lenovo Legion Go, reprend un concept présenté par Dell Alienware lors du CES 2020.

Les images qui circulent sur internet, postées originellement sur le site Windows Report proviennent de fuites, et doivent encore être considérée comme des rumeurs. On y voit, exactement comme pour le concept UFO d’Alienware, qui lui-même copiait le design de la Switch, une unité centrale en forme de tablette, accompagnée de manettes détachable qui viennent s’engoncer de chaque côté. Une photo en particulier nous montre un support là encore ressemblant très fort à celui de la Switch OLED (mais aussi à celui des PC-tablettes Microsoft Surface), qui permettrait de jouer sur Legion Go, comme sur Switch toujours, avec le pad détaché et l’écran posé sur une table.

Concernant les caractéristiques de la machine, même si très peu d’informations ont circulé, Windows Report évoque des specs comparables à la machine d’Asus. C’est donc probablement sur le design que la compétition va se jouer. Et sur les « gadgets » : Lenovo, toujours d’après Windows Report, s’apprêterait à sortie conjointement à son Legion Go une paire de lunette de réalité augmentée qui viendrait se connecter à la console pour rendre un écran virtuel géant.

Se connecteront-elles à d’autres appareils ? Seront-elles vendues en bundle avec la console Legion Go, ou séparément ? Quel sera d’ailleurs le prix de la machine ? Et qu’en est-il de la date de sortie de tous ces merveilleux jouets ? Il semblerait que les réponses à ces questions tomberont d’ici deux petites semaines, lors de l’IFA 2023 (pour Internationale Funkausstellung), l’équivalent européen du CES, qui se tiendra à Berlin du 1 au 5 septembre prochain.