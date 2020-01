DELL présente UFO – Un PC Alienware très inspiré de la Switch

Le PC ultime pour les gamers ?

À l’occasion du CES 2020, Dell a tenu son panel intitulé #DellExperience pour présenter ses nouveautés à venir. Nous avons ainsi pu découvrir de nouveaux écrans, des solutions pour les professionnels et une gamme de laptops XPS plutôt cools embarquant un deuxième écran en lieu et place du clavier (fun, mais déjà vu chez Lenovo, par exemple, ou avec le concept Surface Neo…). Mais l’événement, c’était l’UFO.

L’UFO, c’est un PC Alienware – la branche gaming de chez Dell – entièrement dédié au jeu vidéo. C’est aussi une machine hybride… Un terme qui colle surtout en ce moment à la dernière console de Nintendo. Car clairement, l’UFO est grandement inspiré par la Switch. C’est un écran de 10 pouces enserré entre sticks directionnels et autres boutons, à la façon d’une grosse console portable ou d’une de ces tablettes Android munie de commandes physiques.

Les contrôleurs latéraux peuvent se détacher pour venir se fixer sur un module central afin de constituer un pad traditionnel… Comme les Joy-Cons ! Plus Switch encore : l’écran, constituant le cœur de la machine, peut aussi se connecter à un plus grand écran pour jouer dans son canapé de manière plus confortable. Un PC dans une carlingue de Switch, en somme ! Car oui, la machine est belle est bien un PC, tournant sous Windows avec un launcher en surcouche.

Si l’idée n’est plus révolutionnaire (parce que, bon, la Switch !), elle reste sacrément séduisante. Surtout quand on pense à l’un des argument massue de la console Nintendo : le “but on Switch”, ces jeux qu’on connait déjà, mais qu’on adore pourvoir emmener partout, du lit aux transports en commun. Si l’UFO est un vrai PC, il nous permettra de faire tourner nativement, sans portage, n’importe lequel de nos jeux. “Nativement”, ça veut dire aussi pas de mauvaise surprise due à la reprogrammation des titres (Coucou, The Witcher III), et “en dur” sans streaming. Red Dead Redemption 2 dans le métro ? Cyberpunk 2077 aux toilettes ?

Malheureusement, l’UFO n’est à l’heure actuelle qu’un concept. Un objet sensé nous prouver le savoir-faire du fabriquant pas forcément destiné, en tout cas à l’heure qu’il est, à la vente (pensez au concept car Peugeot e-Legend basé sur le coupé 504). Ainsi, Dell n’a communiqué aucune spécificité technique, et encore moins de date de sortie ou même de prix… Vous pourrez revoir le panel de Dell au CES 2020, présenté par l’actrice Aisha Tyler, et le passage consacré à l’UFO dans la vidéo ci-dessous.