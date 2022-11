Steam Deck – Un appareil que tout joueur devrait posséder ?

Les joueurs souhaitent deux choses : des jeux bon marché et la possibilité de jouer à la maison comme en déplacement. Ces deux désirs peuvent être satisfaits en faisant des achats sur des places de marché numériques comme Eneba, qui proposent des produits de gaming à bas prix. En outre, vous pouvez acheter des consoles de jeu portables qui devraient figurer dans le foyer de chaque joueur.

Sur les traces de Nintendo

En lançant la Nintendo Switch, Nintendo a réalisé l’impossible. Ils ont combiné la possibilité de jouer en déplacement avec une véritable expérience de jeu sur console. Pas étonnant que la Nintendo Switch se soit vendue à plus de 111,08 millions d’unités dans le monde.

Cependant, aussi formidable que soit la console Nintendo Switch, elle reste limitée par la puissance de son matériel et sa bibliothèque. Certes, Nintendo dispose d’une sélection exceptionnelle de jeux, mais lorsqu’il s’agit de jeux tiers, la Switch ne répond pas aux attentes et est le plus souvent rejetée par les développeurs et les éditeurs. De nombreux joueurs réclamaient une mise à jour du modèle Switch, mais au lieu de cela, nous avons eu droit à Steam Deck.

Qu’est-ce qui fait de Steam Deck un appareil si convoité ?

En février, Valve a lancé Steam Deck – une console portable qui n’a aucun mal à faire tourner les jeux PC les plus récents du marché. Cette console astucieuse va bien au-delà de ce dont la Nintendo Switch est capable. Il peut faire tourner quasiment toute la bibliothèque Steam à plus de 30 images par seconde, y compris les jeux les plus récents comme Call of Duty: Modern Warfare II ou Marvel’s Spider-Man.

Steam Deck est un rêve devenu réalité pour ceux qui voyagent et apprécient le confort. Rester longtemps assis sur une chaise de jeu peut être épuisant, alors pourquoi ne pas continuer votre jeu confortablement allongé sur le canapé ? Si vous avez l’impression d’être limité par la Nintendo Switch, Steam Deck est une console de jeu faite pour vous.

Où acheter le Steam Deck ?

Initialement, vous ne pouviez l’acheter que via Steam. Mais cela peut causer bien des soucis avec des coûts d’expédition énormes et des stocks (trop) limités. Alors que Valve a récemment annoncé qu’ils réduisent la liste d’attente, et que la console sera accessible plus facilement, vous pouvez acheter votre Steam Deck par l’intermédiaire de joueurs qui ont décidé de se séparer de leur appareil sur les marchés numériques.

Les places de marché numériques, que proposent-elles de plus aux joueurs ?

Votre bibliothèque de jeux a cessé de s’enrichir en raison de l’augmentation des prix des jeux vidéo ? La solution à ce problème réside dans les places de marché numériques qui offrent aux gamers tout ce qui a trait aux jeux. Les abonnements aux consoles, comme Xbox Game Pass et PS Plus, permettent d’économiser beaucoup d’argent si vous voulez dépenser un minimum et obtenir un maximum de bénéfices. Parallèlement, avec Xbox Live Gold, vous pouvez non seulement jouer en ligne mais aussi acheter des jeux sur la boutique Microsoft avec des remises allant jusqu’à 85 %.

D’autre part, si vous avez hâte de jouer à un jeu particulier, vous pouvez acheter un jeu numérique moins cher directement ou avec des cartes cadeaux. La plupart des cartes-cadeaux vendues sur les places de marché numériques coûtent moins cher que leur valeur monétaire, de sorte que vos investissements sont immédiatement rentabilisés. Certaines cartes-cadeaux, comme la Razer Gold, offrent même des récompenses. Par exemple, lorsque vous achetez quelque chose en échangeant une carte Razer Gold, vous obtenez des Silver. Cette monnaie peut alors être dépensée en marchandises, notamment en points de jeu, en abonnements et en accessoires de jeu comme des souris ou des claviers RGB.

Les places de marché numériques sont désormais le lieu de prédilection des gamers pour faire leurs achats, car elles offrent des prix plus bas sur tout ce qui concerne les jeux. En outre, vous pouvez y trouver des jeux d’occasion, des consoles neuves et d’occasion, ainsi que d’innombrables accessoires de jeu pour consoles et PC. Si vous cherchez à économiser sur les jeux, ne cherchez pas plus loin que les places de marché numériques.