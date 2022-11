Call Of Duty Modern Warfare II – Un retour en grâce

S’il est bien un titre vidéoludique qui sort chaque année et se vend par palettes, c’est bien Call Of Duty. Après un épisode Vanguard boudé par les fans, la licence avait fort à faire pour rallier de nouveau toutes ses troupes. Force est de constater que le pari est réussi : en a peine dix jours, Call Of Duty Modern Warfare II a atteint la barre symbolique du milliard de dollars de ventes. Record battu donc pour Price et son équipe. Avant cela, c’était Black Ops 2 en 2012 qui détenait ce faramineux record (en quinze jours). La couronne reste toutefois sur la tête d’un autre mastodonte du milieu, GTA 5 et son milliard de dollars en trois jours. Dans le même temps, le Twitter officiel du jeu s’est fendu d’un tweet remerciant les joueurs et indiquant qu’il y avait déjà plus d’un milliard de parties jouées.

L’effervescence concernant cet opus n’est pas près de s’arrêter, car il est bon de rappeler que l’attrait principal de Call Of Duty ces dernières années est bien le mode Warzone. Ce dernier, arrivant le 16 novembre (sous le nom de Warzone 2.0), va donc continuer à étaler le succès du jeu. Mais il ne faut pas oublier le fameux mode DMZ dont on ne sait pas encore grand-chose, si ce n’est que cela sera une expérience de type Extraction avec de nombreuses missions sur la carte de Al-Mazrah à 100 joueurs incluant des bots.

D’autre part, il a été confirmé aujourd’hui, que ce ne sont pas une, ni deux, mais trois stars du ballon rond qui allaient rejoindre la version mobile du jeu, avant d’atterrir sur les versions consoles du titre. Ce trio de footballeurs est Paul Pogba de la Juventus de Turin, Neymar et Léo Messi, joueurs du Paris Saint Germain. Que de bonnes nouvelles pour les joueurs de Call Of Duty Modern Warfare II en cette fin d’année, en attendant 2023 et les matchs en classé développés par Treyarch.