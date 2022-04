Le mode Battle Royale de Call of Duty s’essouffle peu à peu

Fortement plébiscitée et attendue par les joueurs depuis de nombreux mois, la map Caldera a débarqué lors de la migration du battle royale en direction de Vanguard, le nouvel opus de la licence Call of Duty. Très vite, les réactions ont salué un travail esthétique brillantissime, mais une jouabilité moins bien pensée et loin des passes d’armes qui pouvaient avoir lieu sur l’ancienne map Verdansk. Les réactions ambivalentes continuent aujourd’hui et quelques mois après la sortie de cette nouvelle saison pleine de changements, les mêmes joueurs ayant longtemps réclamé de la nouveauté ont même tendance à se montrer nostalgiques. De ce fait, le mode battle royale gratuit de la licence phare CoD s’essouffle.

Le mode résurgence a la cote

Gardant les mêmes bases que le battle royale avec quelques autres subtilités, c’est bien la map Rebirth Island qui sauve actuellement le jeu sorti en mars 2020. Très actifs auprès de la communauté, certains streamers comme Skyrroz ou Gotaga, que l’on aperçoit très fréquemment sur des événements Twitch, ont eux-mêmes sondé leurs audiences respectives pour qu’elles leur indiquent leurs préférences en matière de contenu. Plébiscitant historiquement le mode de jeu battle royale, ces streamers ont dans leur ensemble, dû se résoudre à migrer vers le mode rebirth, bien plus apprécié par les visionneurs.

Non habitués à forcément performer de longues heures sur ce mode de jeu lorsque Verdansk était présent sur le jeu, ces joueurs professionnels ont été les premiers à se plaindre réellement des errements de la nouvelle mise à jour intervenue en décembre. Un mauvais choix avéré de la part des studios Raven et parfaitement visible pour les streamers qui ont rapidement subi une perte d’audience sur le contenu diffusé depuis le mode battle royale, preuve indéniable du manque d’intérêt progressif des joueurs en la direction de Caldera.

Incontestablement, le mode rebirth est devenu le plus important du jeu Warzone, si bien qu’en avril 2022, lorsqu’une mise à jour d’ampleur fut annoncée, les joueurs ont réellement eu peur des agissements de CoD. Avec une légère modification de la carte et l’ajout de quelques activités au sein du gameplay, les retours étaient tout de même positifs. Plus que tout, Raven semble avoir compris les attentes des joueurs, mais le studio américain refuse pour le moment de se prononcer pour un retour de Verdansk au sein du jeu. Une machine arrière qui ne ressemblerait en rien aux habitudes de la société de production.

Une pétition pour retourner sur Verdansk

L’engouement populaire autour d’une telle chose est réellement le problème rencontré par le jeu et ses développeurs. Même sur une seule map avec très peu de changements en 18 mois d’activité, l’engouement autour de Verdansk restait permanent et les joueurs continuaient d’être particulièrement fidèles. Une fidélité perdue, pour le coup, en quelques semaines avec Caldera. Si bien que de nombreux joueurs et de nombreuses voix fortes auprès des streamers, ont alimenté l’envie permanente d’un retour de Verdansk, notamment grâce à des pétitions en ligne.

Cependant, une telle chose apparaît peu probable pour deux raisons principales. Jamais, dans l’histoire de ses jeux, Call of Duty n’a rebroussé chemin. Le faire ici, jetterait à la poubelle des milliers d’heures de développement et de dur labeur. Il pourrait être envisagé dans ce cas de proposer plusieurs cartes, mais heurterait la seconde raison évidente expliquant l’impossibilité de retrouver Verdansk. Avec des jeux particulièrement lourds, l’ajout de deux cartes serait rédhibitoire dans la taille du jeu et des téléchargements. Un argument que semble mettre en avant Raven par des communiqués ciblés et visant à calmer les ardeurs des joueurs.

Quelle suite ?

À ce jour, le mode résurgence de Warzone attire plus de joueurs que jamais dans son histoire. Tandis que Caldera est peu à peu délaissé par les derniers convaincus, Call of Duty parviendra-t-il à maintenir l’intérêt autour de son jeu phare et gratuit, considéré comme l’une des plus grandes réussites vidéoludiques des dernières années ? Actuellement, une telle chose semble se raccrocher à un mode de jeu bien précis. L’enjeu est particulièrement rude pour les développeurs.