L’échec (relatif) de Call of Duty Vanguard – Le jeu vidéo à un tournant ?

Si parler d’échec est peut être un poil exagéré tant la licence continue d’engranger des dollars, c’est un fait : Call of Duty Vanguard, dernier épisode en date de la licence phare d’Activision sorti le 5 novembre dernier, s’est moins bien vendu que ses prédécesseurs. C’est même le moins bon démarrage pour un jeu Call of Duty en 10 ans au Royaume Uni.

Le site GamesIndustry.biz s’est penché sur la situation, et a effectué un sondage parmi les joueurs pour essayer de comprendre ce qu’il s’est passé. Sur 671 joueurs interrogés, 284 ont acheté au moins un jeu Call of Duty ces cinq dernières années, soit plus de 40% des personnes interrogées. Mais parmi ces 284 personnes, seules 59 d’entre-elles ont acheté Vanguard. Alors qu’est-ce qui a fait que les 225 autres n’ont pas été intéressées ?

Pour 6%, c’est le scandale qui a lieu en ce moment chez Activision-Blizzard qui les a retenues. Ils ne voulaient simplement pas soutenir la société et le traitement que celle-ci fait subir à ses salariés. Pour 20% de ces joueurs, ce sont les tests et critiques, pas folichons (74 de moyenne sur Metacritic quand Black Ops recevait presque 10 points de plus), qui les ont fait réfléchir.

Mais surtout, 11% patientent en attendant un autre jeu (Halo: Infinite…), 14% ne l’ont pas acheté par qu’ils jouent déjà à Warzone, et que cela est suffisant, 34% sont un peu fatigués par la licence et y ont trop joué, et par dessus tout 55% répondent qu’ils sont occupés à jouer à autre chose.

Ce qu’on peut en conclure, c’est qu’il y a trop de jeux, et on ne peut pas jouer à tout. Et si l’industrie avait atteint une sorte de pic de viabilité ? En 2020, sur Steam, ce sont plus de 10000 jeux qui sont sortis, quand en 2015, un passé pas si lointain, ils étaient moins de 3000. Comment exister au milieu de ces 10000 titres ? Si en plus du budget de développement, toujours plus important, il faut aussi multiplier les budgets marketing pour réussir à passer la tête dans cette foule compacte, combien de temps les studios vont-ils tenir le coup ? Sans parler des offres par abonnement (Game Pass, PS Now…) et même des nombreux titres gratuits qu’on réussit à glaner chaque mois (on a même une rubrique pour ça !).

Comme en toute chose, la croissance commence peut-être à montrer ses limites dans l’industrie vidéoludique. Faudrait-il en venir à un jeu vidéo raisonné, comme il y a une agriculture raisonnée ? Tiens, justement, en parlant d’agriculture, pendant que Call of Duty Vanguard accusait le coup, Farming Simulator 22 battait à la fois le record de la série et le concurrent direct de Call of, Battlefield 2042, avec 1,5 million de copies écoulées à sa sortie, et une première place sur Steam.

Un signe qu’avec la taille colossale qu’a atteint le marché, ce qu’on appelait les “niches” n’en sont plus tellement ?