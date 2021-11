Call of Duty: Vanguard – La première saison prend du retard

Malgré la politique qui touche actuellement Call of Duty: Vanguard, le dernier opus de la licence culte d’Activision continue à rassembler un grand nombre de joueurs prêts à se lancer dans la première saison du multijoueur. Et à quelques semaines du lancement du premier assaut, il semble que les choses bougent du côté des développeurs qui, à l’approche de la sortie, ont préféré annoncer le report de la saison 1, Une décision qui impacte tout autant le battle royal Warzone.

Initialement prévue pour le 2 décembre prochain, cette mise à jour très attendue par les joueurs voit sa sortie légèrement reportée. Heureusement pour les plus impatients, l’attente supplémentaire sera de courte durée puisqu’elle sortira finalement le 8 décembre. C’est par le biais des réseaux sociaux que le studio américain a communiqué ce report, sans pour autant préciser les causes.

Autre mauvaise nouvelle, mais cette fois-ci pour les joueurs de Call of Duty: Warzone. Avec le report de la mise à jour de Vanguard vient aussi le report de la prochaine carte du Battle Royale : Caldera. Un report logique quand on sait que l’accès anticipé à cette carte est réservé aux possesseurs du dernier Call of Duty. Même si la bataille dans le pacifique est quelque peu repoussée, cela n’empêchera pas les joueurs de profiter des nombreux évènements prévus pour le mois de novembre, notamment l’évènement Flashback qui se déroule actuellement.

Et pour tous ceux qui ne se seraient pas essayés à l’expérience Call of Duty: Vanguard, sachez que le multijoueur est disponible gratuitement ce week-end pour découvrir les différents modes de jeu. Disponible sur toutes les plateformes, il vous suffit de vous rendre sur la page du jeu sur le store de votre console ou sur Battle.net et de choisir l’option d’essai gratuit pour en profiter. L’occasion pour les curieux de se faire une idée juste avant Noël.