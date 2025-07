Donkey Kong Bananza casse tout, même son framerate

Alors que Donkey Kong Bananza, la nouvelle exclusivité majeure de la Switch 2 après Mario Kart World, est attendu pour demain, les premiers aperçus publiés par la presse spécialisée commencent à tomber. Si les retours sont globalement positifs, plusieurs journalistes ont mentionné de légères, mais notables, baisses de framerate lors de scènes particulièrement intenses.

Interrogé à ce sujet par le quotidien espagnol La Vanguardia, le directeur créatif du jeu, Kazuya Takahashi, ne nie pas ces fluctuations et les explique comme un choix de design délibéré. Pour lui, la priorité a été donnée à l’impact visuel et au fun :

« Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d’abord, nous avons utilisé différents effets, comme par exemple du slow motion, pour mettre l’accent sur les impacts. Deuxièmement, comme le monde entier du jeu est construit via des voxels, il y aura des moments de changements majeurs et de destruction de l’environnement. Nous savons que cela risque de donner des baisses de performances à certains moments. Nous avons priorisé le fun et le gameplay au détriment de la fluidité sans faille. »