Wholesome Direct – Une sélection un peu trop sage ?

Arrive-t-on à un stade où tous les jeux cosy se ressemblent ? Cela fait déjà plusieurs années que ce constat semble se dessiner, et ce n’est malheureusement pas cette présentation Wholesome Direct 2026 qui va nous contredire. Malgré tout, entre les énièmes simulations de vie à la ferme et les animaux mignons, quelques titres ont retenu notre attention.

Des Stardew-like, encore et toujours…

Le genre des simulations de ferme, ou de vie dans une petite communauté, trouve certainement son public au vu du nombre de jeux de ce type annoncés à chaque Wholesome Direct. Certains d’entre eux ont quand même réussi à nous intriguer.

On apprend tout d’abord que Fields of Mistria, titre populaire du genre avec une ambiance shojo des années 90s, sortira enfin en version 1.0 le 5 août prochain. Cette version complète ajoutera (enfin) la possibilité de se marier et d’avoir des enfants, de nouvelles quêtes, et une localisation dans plusieurs langues, dont le français.

Autre titre qui a attisé notre curiosité : Fourleaf Fields, où l’on évolue dans un monde de Lilliputiens. Le bétail est remplacé par des insectes, les fruits et légumes ont tous l’air géants, et l’environnement nous fait sentir minuscule. Même si le jeu semble réutiliser les codes bien connus du genre avec quelques gimmicks, la bande-annonce a au moins le mérite de nous montrer un système de rumeurs pour découvrir les secrets du village, qui a l’air assez unique pour se démarquer.

Nettoyer, balayer, travailler

Autre genre très représenté à chaque Wholesome Direct : les jeux qui nous font incarner un métier cosy et où l’objectif est de travailler, ou de réparer et construire des choses. Parmi les titres qui sortent du lot, Croakwood, un city builder où on bâtit une ville pour des grenouilles antropomorphisées, et Froggy Brews, où on joue une grenouille (encore…) propriétaire d’un salon de thé.

On apprend également que Discounty vient d’ajouter énormément de contenu avec une extension gratuite « People or Profit » : on peut maintenant acheter une maison, débloquer trois nouvelles fins ou obtenir de nouveaux gadgets pour son magasin. De son côté, Paralives collabore avec Unpacking pour ajouter quelques nouveaux items dans son catalogue.

Enfin un peu d’aventure

C’est surtout du côté des jeux de plateformes ou de puzzle qu’il faut se tourner pour voir le plus d’originalité. Patience Is A Virtue nous a tout de suite tapé dans l’œil avec sa direction artistique, qui tranche avec le style pastel mignon habituel. Le titre se présente comme un jeu d’énigmes plus mature, basé sur la communication et la compréhension des autres. Reste à voir si la promesse sera à la hauteur de cette bande-annonce intrigante. On a également noté Petal Runner, avec ses graphismes rétro et maximalistes, un jeu tranche de vie dans un univers solarpunk.

In the Drift, par le co-créateur de Sable, n’a pas dévoilé beaucoup de gameplay mais proposera une aventure dans l’espace pour réparer Internet et les liens entre les habitants d’une ceinture d’astéroïdes. Deer & Boy, quant à lui, semble être une quête mélancolique où on suivra un petit garçon et son compagnon faon, qui grandira tout au long de la partie. Nous verrons, une fois ces jeux en main, si le fond est aussi intéressant que la forme (ou si ces jeux, comme tant d’autres, traitent eux aussi du deuil ou de la dépression…).