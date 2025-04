Donkey Kong Bananza aura la lourde tâche de nous faire acheter des Switch 2

Le « gros » titre qui accompagnera la sortie de la Switch 2 n’est donc autre que Mario Kart World. Rien d’étonnant quand on se souvient que Mario Kart 8 Deluxe, sur Switch, s’est écoulé à plus de 67 millions d’exemplaires ( !), un niveau de popularité sur lequel Nintendo compte pour vendre une première grosse vague de consoles. Mais Mario Kart ne sera pas le seul porte-étendard de la console, et Donkey Kong Bananza sera l’autre grosse exclu du line up de sortie de la Switch 2.

Le titre aura la lourde charge d’être le Super Mario Odyssey de la Switch 2. Et d’ailleurs, comme ce dernier, le titre ne sera pas disponible immédiatement à la sortie de la console, le 5 juin, mais quelques semaines plus tard, le 17 juillet (Super Mario Odyssey était arrivé en octobre 2017 quand la Switch était sortie au printemps).

Platformer 3D, le jeu proposera une nouvelle mécanique à Donkey Kong : la destruction massive des décors. Une nouveauté de gameplay qui permettra de marquer la différence avec la précédente sortie consacrée au grand singe, Donkey Kong Returns HD, portage jugé fainéant et vendu au prix fort.

Mais surtout, une mécanique de jeu qui entraîne une flopée d’effets visuels, des explosions aux projections de particules, qui permettront de mettre en avant les capacités techniques de la machine. Comme un clin d’œil à Donkey Kong Country dont la conception en 3D, à une époque où cela n’allait absolument pas de soi, avait impressionné et fait du jeu une sorte de « flagship ». L’affichage d’un gap technique franchi depuis la première Switch, donc, mais franchi depuis longtemps par des consoles portables du type PC (Steam Deck, Rog Ally…). Des machines certes bien moins populaires auprès du grand public, un avantage que conserve Nintendo.

On se demande aussi si le personnage de Donkey Kong possède la popularité suffisante pour porter le démarrage de la machine ? Surtout dans un jeu qui, malgré la présence de la mécanique décrite ci-dessus, n’a pas l’air de franchement renverser la table ; surtout (encore) dans un jeu affiché à 80€…

Les premières annonces concernant la Switch 2 et son line up soulèvent ainsi au moins autant d’interrogations que d’enthousiasme. Cela dit, Nintendo n’a plus grand chose à prouver quant à son savoir-faire, et il reste tout de même d’immenses chances que l’on soit, au final et comme souvent, conquis par ce Donkey Kong Bananza. Réponse définitive cet été.