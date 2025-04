Switch 2 – Des précommandes qui posent question

Ça y est, après des mois de rumeurs et d’attente, la Switch 2 s’est enfin dévoilée. Et alors que la date de lancement du 5 juin a été annoncée assez rapidement lors du Nintendo Direct dédié, en revanche, en ce qui concerne le prix et les conditions de précommandes, ce fut silence radio. C’est finalement via les réseaux sociaux et le site officiel de Nintendo qu’on en a rapidement appris plus. Il faudra débourser 469,99 euros pour la console seule, et 509,99 euros pour le bundle avec Mario Kart World (sans doute le meilleur plan quand on voit le prix annoncé des jeux à l’unité)

À peine la présentation terminée, les fans (et sans doute les scalpers) se sont précipités sur le site de Nintendo pour pouvoir être les premiers à espérer se positionner pour précommander le précieux sésame. Mais après un passage par la file d’attente, le couperet est tombé: coup d’épée dans l’eau, les précommandes n’ouvriront que le 8 avril prochain.

Surtout, elles seront loin d’être ouvertes à tous, ce qui n’est pas sans créer un certain malaise dans la communauté. Nintendo souhaite prioriser ses fans les plus dévoués, et c’est via un système d’invitations que se fera la première vague de précommandes. Plusieurs conditions pour faire partie des heureux élus: être abonné au Nintendo Switch online depuis plus de deux ans à la date du 31/03/2025, avoir joué de nombreuses heures aux jeux Nintendo Switch, et surtout, avoir accepté de partager des informations et de recevoir des mails et messages promotionnels de Nintendo.

Cela fait beaucoup et élimine rapidement une bonne partie des personnes intéressées par la console. Si vous souhaitiez acheter une première console à votre enfant ou tout simplement découvrir l’écosystème Nintendo, il faudra attendre, ou passer par un autre chemin. Même pour combattre les scalpers, ces pré-requis nous paraissent complètement démesurés, à mille lieux de l’image de simplicité et d’accessibilité qu’avait su se construire Nintendo au fil des années. Et le prix des jeux, annoncés entre soixante-dix et quatre-vingt-dix euros (!!!) questionne également.

Malgré tout, à l’heure actuelle, rien n’indique qu’après les acheteurs prioritaires, il n’y aura pas du stock pour tout le monde. Il y a même fort à parier qu’une deuxième phase de précommandes se tiendra plus tardivement, ouverte à un public plus large. Le contraire serait étonnant, et surtout indigne d’un aussi grand lancement. La console devrait également être assez largement disponible le jour J dans de nombreuses enseignes physiques. Imaginer un lancement comme celui de la Playstation 5, avec un stock rapidement épuisé, parait impensable.

Pour les plus pressés, il faudra sans doute se rabattre sur d’autres moyens de distribution comme les grandes surfaces. Aujourd’hui, elles proposent régulièrement des précommandes sur les consoles et les jeux vidéo, à des prix parfois même inférieurs. Mais ne vous inquiétez surtout pas pour Nintendo. Près de cinquante-mille personnes étaient déjà connectées en simultané sur le store dans l’espoir d’accéder aux précommandes dès cet après-midi durant le direct, et la Switch 2 devrait se vendre comme des petits pains malgré son prix élevé. Quel que soit la manière dont vous l’achèterez, la grande gagnante restera toujours la marque au grand N, et ça, elle en est bien consciente.