The Duskbloods – FromSoftware laisse couler des larmes de sang sur Switch 2

Lors du Nintendo Direct de ce 2 avril, FromSoftware a dévoilé son nouveau jeu, The Duskbloods, prévu en exclusivité sur la Nintendo Switch 2 en 2026. Traduisez par « Les sang-du-Crépuscule » ou mieux encore « les Sangdusoir » plus adapté à un groupe. Ce titre inédit, imprégné d’une esthétique gothique sombre et inquiétante, nous a rappelé dès les premières secondes un certain Bloodborne. Mais il n’en est rien.

Pleine lune. Dans une bâtisse victorienne, le corps lourd d’un jeune homme s’éteint, quand vient souffler à son oreille la voix d’un ange noir « Je vous fais don de mon sang. Et porte-le vers une nuit de clair de lune. Jusqu’au crépuscule de l’humanité ».

Sur le dos de sa main, la marque de la roue. Souffrance ? Destin ? Punition ? Ou bien éternel recommencement ? Blackout. Dans les oreilles, les archets cognent lourdement les cordes des violoncelles.

Contre-plongée sur un Westminster Bridge déformé, Big Ben sonne ses coups, mais ses aiguilles semblent remonter le temps. Un train traverse une gare victorienne steampunkisée. Une église dans laquelle brulent des dizaines de bougies et dont les vitraux supérieurs sont brisés, attend ses pénitents.

Et c’est le bal des vampires ou plutôt des protagonistes du jeu. Comte transylvanien, religieux, shinobi, ninja, tueuse chinoise, homme robot équipé d’un jet pack, ange des ténèbres, ange des démons, tout y passe. Toutes les folies de la fin d’un XIXème halluciné semblent ici convoquées. Tout ce petit monde, porteur de sang, attiré comme un aimant vers le cœur impur de cette Londres dystopique et déformée. « Fermez les yeux et songez à la lune. Comme il sied à qui s’apprête à mourir. Les larmes de lune couleront pour un… et pour un seul ».

S’il ne doit en rester qu’un, le message est clair. La Nintendo Switch 2 bénéficiera donc, en 2026, de son battle royale / multijoueur exclusif signé FromSoftware. Pas de Nightreign à l’horizon. Pas pour le moment, alors que quelques minutes plus tôt, l’arrivée d’Elden Ring sur Switch 2 nous était confirmée. Baptisée Elden Ring Tarnished Edition, cette version permettra à un plus large public d’explorer dès 2025 le monde ouvert de Miyazaki.

Au-delà de cette annonce liée à la Switch 2, FromSoftware continue d’alimenter sa communauté avec d’autres projets. Mais plus globalement, The Duskbloods constitue-t-il un sceau de confiance pour les éventuels futurs « gamers » de la nouvelle console de Nintendo ? C’est peu probable. En toute franchise, cela nous a procuré la même gêne que l’annonce de Nightreign.

Voilà donc la nouvelle proposition de FromSoftware, avec son lot d’éléments recyclés et battle-royalisés ? Une proposition, une fois de plus, aux antipodes de son catalogue. Certains en recracheront leur fiole d’Estus, d’autres verseront des larmes de sang. Un brin excessif ? Peut-être.