Fumito Ueda nous présente son robot (en construction) nommé gen ATLAS

Annoncé en grande pompe en 2024, gen ATLAS s’est montré particulièrement silencieux depuis, au point de douter du bon déroulement du projet. Que nos doutes s’estompent, le jeu est loin d’être mort et se (re)présente à nous par l’intermédiaire d’un premier trailer diffusé lors du Summer Game Fest. Fait étonnant à signaler d’office : il sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, une première pour un jeu signé Fumito Ueda.

À l’origine des classiques ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, Fumito Ueda fait partie de ces concepteurs qui font avancer le jeu vidéo en nous questionnant sans cesse à notre rapport au monde. L’homme qui n’a plus rien à prouver, sait parfaitement user du média pour diffuser une expérience unique, que seul le jeu vidéo peut proposer. En 2015, il prend ses distances avec Sony, et quitte SIE Japan Studio (fermé en 2021 à notre grand désarroi) pour former son studio nommé genDesign avec d’anciens collaborateurs. gen ATLAS est leur premier jeu.

Absolute Fumito Ueda

Alors, que retenir de cette vidéo ? Déjà, tout transpire le Fumito Ueda, à commencer par les vastes étendues désertiques où la solitude semble avoir élu domicile. Une certaine poésie propre au célèbre concepteur se dégage instantanément, la planète inconnue semble morte, seuls quelques vestiges du passé auront de maigres réponses à donner. Bien sûr, l’exploration sera de mise pour percer les nombreux mystères de cette civilisation éteinte.

Dans cette quête encore bien floue, le héros pourra piloter un vaisseau à l’allure de tête de robot pour contrôler ces carcasses métalliques sans vie. On aperçoit même en fin de cinématique, un combat de titan de boulons des plus impressionnants. Tout comme avec Trico dans The Last Guardian ou encore la princesse Yorda dans ICO, gen ATLAS semble miser sur l’interaction avec ces robots éteints pour conter son histoire, et nous questionner encore et toujours sur notre place dans ce vaste monde.

Malheureusement, pas de date de sortie pour le moment, on penche sur un début 2027 (en espérant qu’il esquive les multiples reports à la The Last Guardian). Qu’on se le dise, gen ATLAS se hisse définitivement dans la liste des jeux à venir les plus attendus. Vivement.